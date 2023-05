Gratis buss med revers kan gi Høyre-trøbbel

Flertallspartiene i Stavanger begynner å få noen års trening i å ta politisk regi, noe som til de grader blir vist når de går ut med at all kollektivtrafikk i kommunen blir gratis fra 1. juli. Forslaget som skal behandles i kommunestyret før sommerferien, har hatt flere frampek. Allerede 2020 var Frode Myrhol i daværende FNB frampå med forslag om gratis kollektivtrafikk, og fra Ap-hold er det kommet flere hint de siste årene om at noe må gjøres med kollektivtrafikk og billettpris. Allerede i 2014 gikk årsmøtet til Rogaland Ap inn for gratis kollektivtrafikk.

I dag koster det 42 kroner for en bussreise, og selv om det er rabatterte månedskort til 630 kroner og andre tilbud, kan turene bli uoverkommelige for familier med dårlig råd. Som kollektiv-eier har fylkeskommunen vært svak på å se sammenhenger mellom billettpriser og målet om å redusere biltrafikken. Målene kolliderer når fylket i år etter år fortsetter å skru opp takstene.

Stavangers store fordel er en velfylt kommunekasse der det er penger til å betale de 200 millioner kronene det koster å tilby gratis reiser ut 2024. Flertallet av Ap, Sp, SV, FP, Rødt og MDG har allerede innført en serie gode tiltak som gratis SFO, gratis skolemat og gratis tannhelse for enkelte grupper. «Problemet» er at gruppene som nyter godt av reformene som allerede er innført, er relativt små. Familier som ikke trenger gratis SFO av økonomiske grunner – som tross alt er de fleste – legger ikke nødvendigvis en stemmeseddel fra flertallspartiene i valgurnen i september. Gratis kollektivtrafikk er rett og slett mer merkbart for alle innbyggere i Stavanger. Det er relativt få SFO-brukere, men potensielt ekstremt mange kollektivpassasjerer. Sånn sett er gratis buss, båt og tog en langt større grunn til å stemme rødgrønt enn gratis SFO.

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) har vært kjapt ute med å forsikre om at det ikke er valgflesk som deles ut i form av gratisreiser på buss, båt og tog innen Stavanger kommune. Det kan for så vidt stemme, men forslaget kommer med en mulighet for revers. Ved å innføre gratis kollektivtrafikk før valget, setter Ap-Kari og flertallspartiene Høyre-Sissel og opposisjonspartiene i en klemme. Hva vil Høyre gjøre hvis de vinner valget i Stavanger og Sissel Knutsen Hegdal blir ordfører – slik alle målinger tilsier? Ap har allerede vært hardt på Høyre med spørsmål om hvilke reformer de ønsker å reversere? SFO? Skolemat? Nå vil Høyre bli tvunget til å svare på om partiet vil reversere en så potensielt populær reform som gratis bussreiser. Knipen vil også bli merkbar for mindretallets grønneste parti Venstre. Det kan bli problematisk for listetopp Mette Vabø å snakke vekk en så god miljøsak som gratis kollektivtrafikk kan bli.

[ UiS-professor kjefter på finansministeren ]





