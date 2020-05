Av: Mette Vabø og Ingunn W. Jolma. Stavanger Venstre.

Venstre vil at alle barn skal få tilgang på digitale læremidler, men det trengs økt bevissthet for å sikre personvern på en bedre måte. Dette vil Venstre følge opp!

«Stavanger kommune har valgt Chromebook som verktøy for elevene fra 1. -10. trinn. Elevene får utdelt hver sin Chromebook i uke 20, så fort kontrakt er signert og returnert skolen. Dette blir et viktig arbeidsredskap i skolen». Dette står i skrivet som sendes hjem til 1. klasseelever ved en Stavanger-skole.

Chromebooken skal være med hjem hver dag, og barna kan fritt bruke den i helger og ferier. Det eneste foreldre skal trenge å passe på er praktiske forhold, som å lade den opp hjemme og at vi har erstatningsansvar dersom maskinen blir ødelagt grunnet uvettig behandling.

Venstre er svært positive til digitale læremidler i skolen. Ved bruk av teknologi i skolen utdanner vi elevene for framtiden og danner grunnlaget for deltakelse i framtidens arbeidsmarked. Barna våre vokser opp i en heldigitalisert verden og dermed må også digitale verktøy tas i bruk i skolen. På den måten sikrer vi at elevene får lære om kildekritikk, trygg bruk av digitale verktøy og ikke minst om personvern. I tillegg gir de digitale verktøyene enda bedre muligheter for individuelt tilpasset læring, noe elevene har krav på etter opplæringsloven.

Det er likevel bare det praktiske rundt selve verktøyet foreldrene får informasjon om. I skrivet står det ingenting om hva det faktisk innebærer at skolen har valgt Google som nærmeste partner i våre barns digitale oppvekst. Google leverer verktøyet, de leverer operativsystemet og programmene som brukes i skolehverdagen. Google lagrer dataene i skyen. Hvor er skyen? For Googles del er det ikke i et norsk fjell, men på et ukjent sted i utlandet. Hvilke rettigheter har Google da til å benytte dataene om våre barn som registreres via Chromebooken?

Datatilsynet har tatt tak i spørsmålet om i hvilken grad Google bruker og lagrer all dataen de innhenter fra norsk skolehverdag. I skrivet foreldre mottar fra skolen, blir man ikke bedt om å gi samtykke til at informasjonen som samles inn om barna kan brukes av Google. Også vi voksne bruker mange Google-tjenester i hverdagen. Hvilke rettigheter har egentlig vi til våre egne data?

Er det sånn at Google bare er greie og fornøyd med å få solgt så mange Chromebooker til norsk skole? Finnes det en bakside av medaljen når vi ukritisk godtar IT-leverandørenes produkter uten å sette krav til personvern? Hva er egentlig prisen vi betaler for at Google har fått et så solid innrykk i norsk skolehverdag?

I januar i år la digitaliseringsministeren fram Norges første nasjonale strategi for kunstig intelligens. Her kan vi blant annet lese om hvor viktig det er å ivareta immaterielle rettigheter, hvor man også påpeker utfordringene knyttet til håndtering av eier -og bruksrettigheter i offentlig-privat samarbeid. For hver enkelt av oss, betyr det ikke så mye om akkurat våre data brukes videre til selskapets egeninteresser.

Men det er summen av data – store mengder data – som er verdifulle når nye algoritmer for maskinlæring og kunstig intelligens skal utvikles. Dette må vi være bevisst når tusenvis av skolebarn innrulleres i Google-plattformen hvert år. Hvor mange Chromebooker er daglig i bruk av skoleelever i Norge? En god oversikt er vanskelig å finne, men i Stavanger skal det være rundt 18.000. I Bergen er anslaget 14.000. I Norge? Det er vanskelig å finne publiserte tall på dette.

Venstre mener at en viktig del av barnas digitale opplæring er å skape bevissthet rundt ivaretakelse av egne data. Det er viktig at både elevene selv og foreldrene lærer hvordan vi kan kontrollere hvem vi deler våre data med. Vi mener at foreldre bør informeres tydelig om hva som skjer med dataene og hva kommunen har foretatt seg for å sørge for ivaretakelsen av våre barns personvern.

Det er for øvrig noe vi kan gjøre som foresatte. Vi kan gå inn på Chromebooken og slå av innsamling av lokasjonsdata. Vi kan legge inn at søkedata skal slettes når applikasjonen lukkes. Electronic Frontier Foundation (EFF) har publisert en veileder for hvordan man ved hjelp av enkle grep kan justere innstillingene i Chromebooken slik at man bedre kan ivareta eget personvern. Dette er informasjon som kommunene som tar i bruk Chromebook aktivt burde informere foreldre om, slik at de kan hjelpe til med å ivareta sine barns personvern.

Venstre kommer til å fortsette å jobbe for at barna våre skal ha tilgang på digitale læremidler, også for 1–4. klasse. Samtidig vil vi jobbe for at foreldrene ikke bare skal få beskjed om at vannflasken skal være tom når den ligger i sekken sammen med Chromebooken. Vi vil også at foreldre skal kunne føle seg trygge på at den enorme datamengden som samles inn om barna våre blir ivaretatt på en trygg og sikker måte i tråd med norsk strategi for datahåndtering og kunstig intelligens.

Kommunen burde i sammenheng med utdelingen av Chromebook sette av tid til opplæring av både elever og foreldre i personvern og sikkerhetsinnstillingene til Chromebooken. På den måten skaper vi trygghet og kunnskap om personvern og datasikkerhet.

Vi skal ikke bare bruke de digitale læremidlene i undervisningen, vi skal også lære barna våre å bli gode digitale borgere. Slik kan vi sørge for at elevene forstår verdien av sine egne data og er best mulig rustet for vår felles digitale framtid.