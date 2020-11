Av: Bjørn Jarle Johannesen

Der er mange kjekke folk, som bor langs Gauselvågen. Ifølge avisenes omtale er der grunn til å gratulere de fleste parter i sakens anledning, grunneiere og politikere. Det å sette beboerne først, kunne nesten blitt ett slagord i tråd med Donald Trump. Ordføreren får tverrpolitisk skryt og alt er gode greier. Det har tatt noen år og mye krangling og harde ord, men byens beboere er alle vinnere. Vel blåst.

Større beboerforhold på Vestre Platå. I St, Olav dreier det seg også om mange hundre, faktisk flere tusen menneskers trivsel, menneskers ønsker om lys og litt utsikt og ikke minst om den garantert negativ utvikling vedrørende vindforhold. Boforhold som dermed blir betydelig forverret. Det å bygge i høyden skaper store utfordringer hva angår vind. Ikke uten grunn at St. Olavsgaten har en sterk nord/sør vind rett gjennom gaten. De nye prosjektene vil høyst sannsynlig utvide dette problemet. Ja for dette er ett problem og ikke bare ett en utfordring, som det heter i moderne språkgiving. En liten grønn park er så absolutt ingen erstatning i blant de sterke vindene vi får.

LEDER: Turstriden i Gauselvågen

Der er mange kjekke mennesker, som bor på vestre platå, bak Hotell Atlantic. Mange ganger flere enn på Gauselstraen. Vi har vel også rett på ordnede boforhold, eller? Det jeg lurer på er hvorfor ikke de kjekke folkene på vestre platå ikke kan sidestilles med de på Gausel?

Hvorfor kan ikke tre store stygge nybygg i vårt boligområde sidestilles med noen stier turgåere, stier som endatil ikke skal få gatelys? Hvorfor kjører politikerne rett over oss i St. Olav? Disse tre nye byggeprosjektene skal benyttes til noe så umoderne i dag som kontorplasser. Vi skriver 2020 og i disse dager er det hjemmekontor som gjelder og som er fremtiden. Pandemiene har lært oss det. At der er om lag 300.000 m2 ledige kontorlokaler ledige viser dette.

I Gauselvågen får menneskene fremdeles kunne se havet. Hvorfor skal ikke vi på St. Olav/ vestre platå også fremdeles få se Breiavatnet? I Gauselvågen vil nyetableringen av turvei ikke påvirke vindforholdene. I vestre platå vil nye høyhus forsterke vindforholdene og skape ytterlig dårligere boforhold for oss. Er ikke vi på vestre platå så kjekke allikevel? Fortjener ikke vi gode boforhold, også vi på Vestre Platå?

Er der faktisk ingen mulighet til å snu? Godt politikerarbeid hadde kunne lykkes med det, spesiellt basert på de utrolig endrede forholdene som har oppstått. Skulle ikke forundre meg om at utbyggerne, med planer lagt før pandemien, ville vært glad for å slippe. Selv i forbindelse med planlegging av regjeringskvartalet vurderes dette poeng. Knud Holmsgaten 8 fortjener ett bedre «liv» enn slik som er planlagt i gamle dager. Eieren sliter jo fra før med å fylle Tanke Svilandsgaten hullet.