1. mai – arbeidernes internasjonale kampdag!

Skrevet av: Stanley Wirak, ordfører i Sandnes (Ap)

Gratulerer med dagen! I år er det viktigere enn på lenge at vi markerer arbeidernes internasjonale kampdag. Vi opplever nå en svært utfordrende tid for oss som samfunn. I Norge må vi tilbake til krigens dager for å finne en vanskeligere tid for oss alle.

Vi rammes hardt økonomisk på grunn av smitteverntiltak. Mange er permittert, mange har mistet jobben og mange er redde for at jobben forsvinner. I Sandnes er nå om lag 11% uten arbeid. Det er hardt og vondt for de som rammes. Vi kjenner alle en eller flere som er permittert eller som har mistet jobben. Og vi kjenner alle en som har tatt ekstravakter på et sykehjem eller bolig i kommunen vår for å hjelpe til.

Og vi rammes dobbelt. Oljeprisen er svært lav, lavere enn på 20 år. Dette betyr reduserte investeringer og dermed færre oppdrag for leverandørindustrien vår. Arbeidsledigheten er enorm. I tiden som kommer blir det helt sentralt å få folk tilbake i arbeid. Det blir viktig å jobbe for en aktiv næringspolitikk der staten og kommunene sammen med privat kapital bidrar til å få bedrifter i gang igjen og til å videreutvikle tjenestesektor og industri.

Nå er det tid for å vise styrken som bor i felleskapet vårt! Fellesskapet vi har bygd i Norge er nå viktigere enn på lenge. I krisetider ser vi verdien i sterke fellesskap og av en sterk, offentlig velferdsstat. I arbeidslivet er det trepartssamarbeidet og et organisert arbeidsliv det vi vender oss mot. Derfor vil Arbeiderpartiet gjøre fellesskapet vårt enda sterkere – forsvare den norske modellen, som nå blir satt på prøve, og som nå leverer.

Det er innført svært strenge tiltak for å stanse smitten. Og folk har ofra mye for å få kontroll på smitten. De har ikke sett familie og venner. De har holdt avstand. Noen har hatt hjemmekontor, andre hjemmebarnehage og hjemmeskole.

Alle er vi berørt. Og solidariteten har gitt gode resultater. Konornakrisen har gitt oss mange hverdagshelter. Helsefagarbeidere, sykepleiere, leger, renholdere, portører og alle andre som holder hjulene i gang på norske sykehus. Ansatte i butikker. Vektere. Alle ansatte innenfor frontfagene som jobber til tross for at lønnsforhandlingene deres er satt på vent. De som tar en for laget. De som holder hjulene i gang. Og de som nå gjør dette. De som nå holder hjulene i gang under koronakrisen, de skal vite at Arbeiderpartiet gjør det som står i vår makt for å gi de gode trygge arbeidsplasser med hele, faste, stillinger også etter denne krisen. Vi startet med dette arbeidet for fullt i fjor, for å gi de ansatte i kommunen hele, faste stillinger. Vi tenker ikke å gi oss med dette arbeidet.

Mine tanker er med de som er syke, de som har mistet noen, de som har mistet jobb eller inntekt og de som holder samfunnet i gang i denne krevende tiden.

Ha en fin feiring av dagen – arbeidernes frihetsdag! Og også i år står vi sammen – med god avstand!