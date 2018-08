Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Lederen for Sandnes friidrettsgruppe er på plass i Berlin, og skal sammen med 70.000 andre se Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen løpe finale på 1500 meter i kveld.

– Det er klart at når de er i finalen kan alt skje. De er nok de tre beste i feltet, men det skal løpes først. Mye kan skje, men det kan ende opp med at alle tre havner på pallen. Det er helt vanvittig spennende, sier Eikeskog til RA.

LES OGSÅ: Ferdigsydd Filip Ingebrigtsen ser fortsatt på seg selv som favoritt

Forventer storinnrykk

Han varmet i går opp med å se Karsten Warholm, og har stor tro på sine tre gutter.

– De er stinne av selvtillit, de har lagt ned det arbeidet som skal til og det så veldig overbevisende ut i de innledende heatene, sier han.

Selv om det kanskje ikke blir 70.000 på stadion i Sandnes, forventer Eikeskog storinnrykk når friidrettsgruppen inviterer til å se finalen på 1500 meter på Sandnes stadion.

– Interessen for friidrett har nok aldri vært større, og selv om vi har lagt opp til å ta i mot rundt 1000 stykker kan det godt komme flere. Værmeldingene ser litt bedre ut enn tidligere, og hvis det blir opphold blir nok også det en fantastisk opplevelse å være på stadion, sier han.

LES OGSÅ: Landslagslegen: – Skaden vil ikke hemme Filip

Håper på rekrutteringsboom

Eikeskog sier at han nesten ikke tror brødrenes status i Sandnes kan bli større, men at deres heltestatus bare vil øke nasjonalt og internasjonalt hvis de vinner tredobbelt.

– Alle tre av dem har betydd mye, både for friidretten lokalt, men også nasjonalt. Jeg håper at deres prestasjoner fører til en bedre rekruttering både her i regionen, men også over hele landet, sier han og fortsetter:

– For oss er det de tre vanlige guttene som trener med alle de andre i Sandnes, men det er klart at dette blir lagt merke til på en prestisjedistanse som 1500 meter.

LES OGSÅ: Alle tre brødrene Ingebrigtsen til EM-finalen