Ferdigsydd Filip Ingebrigtsen ser fortsatt på seg selv som favoritt

Filip Ingebrigtsen gikk i bakken under kvalifiseringen på 1500 meter, men avanserte likevel enkelt til fredagens EM-finale i Berlin onsdag.

Etter løpet måtte 25-åringen sy fem sting i beinet.

Godt over en time etter løpet møtte han et fulltallig pressekorps utenfor det medisinske senteret ved oppvarmingsbanen i utkanten av område rundt Olympiastadion i Berlin.

I 35 stekende varmegrader gjennomførte han et knapt tre minutter langt intervju i skyggen av et stort tre. EM-favoritten latet som han hinket i retning av kameraene etter at landslagslege Ove Talsnes hadde gjort ferdig jobben med stingene.

– Det ble en 15–20 sting, tror jeg, gliste Ingebrigtsen etter svaret på åpningsspørsmålet.

– Jeg legger kanskje litt på, men det var brutalt.

Pappa Gjert kunne derimot berolige de frammøtte om det korrekte antall sting var fem.

Dramatikk

Ingebrigtsen sørget for en dramatisk avslutning på heatet da han gikk i bakken 600 meter fra mål.

Det er ikke uvant at det skjer uforutsette ting rundt Ingebrigtsen-brødrene i konkurransesammenheng. Filip har selv vært borti trøbbel gjentatte ganger før.

Slikt skjer på 1500 meter.

Uansett hvordan man snur og vender på det og hvor god man er til å tone ned hendelser, er det naturligvis av en viss interesse når EM-favoritten faller og skader seg og ender opp på sykestua.

– Det var en som datt, og jeg trodde jeg bare kunne smette over ham, for jeg følte han falt ut i bane to. Men i det jeg trodde jeg var forbi så lå jeg plutselig på indre bane. Og der var det noe, en høyttaler eller noe, som lagde en grop inn i leggen, sier Filip Ingebrigtsen til det norske pressekorpset i Berlin.

Han beroliger alle med at fredagens finale ikke er i fare.

– Jeg springer finalen, det går helt fint.

Flaks

Den regjerende EM-mesteren sier han hadde flaks at de andre ikke rykket da han gikk i bakken. Han sier at han var like usikker som alle som så på da han reiste seg opp igjen, men jeg hadde en plan og har sett litt på situasjoner der folk har falt.

– Jeg tror jeg kunne ha falt bitte litt senere og fortsatt kunne klart det, men jeg har litt flaks som faller såpass langt fra mål slik at jeg kan hente de andre inn igjen.

Den regjerende europamesteren sier at han følte at han hadde kontroll og at han løp med liten risiko, men så skjedde det som kunne blitt fatalt uansett.

– Hva tenkte du da du lå der på bakken?

– Jeg tenke at dette er akkurat det som ikke skal skje, men det var bare å komme seg opp fortest mulig, sier 25-åringen som fortsatt anser seg selv som favoritt til å vinne distansen.

Også brødrene Henrik og Jakob Ingebrigtsen tok seg videre til finalen i sine kvalifiseringsheat.

