Aldri før har det vært tre brødre som har løpt 1500 meter i et mesterskap, men i dag skjer det. Henrik, Jakob og Filip skal alle tre ut i forsøksheat på 1500 meter der Henrik skal ut i det første heatet klokken 12.05. Filips heat går 12.15 og Jakob avslutter klokken 12.25.

Filip og Jakob har de to beste tidene i Europa i år, og alt annet enn at de går enkelt videre vil være en gigantisk sensasjon. Henrik Ingebrigtsen har ikke løpt mange 1500 metere de siste årene, og selv anslår han det som 50/50 for at han går videre.

– Jeg vet hva jeg må gjøre, og det er å springe smart og kalkulert. Jeg har ingen tider å springe på, så for meg er det bare å komme inn topp tre og bli automatisk kvalifisert. Jeg har troen, vet hva jeg må gjøre og da er det bare å gå ut der og gjøre det, sier Henrik Ingebrigtsen til NRK før start.

– Jeg tror Filip vant gullmedaljen der

I det første heatet gikk det svært rolig fra start, og det var joggetempo de første to rundene. Farten ble skrudd litt opp på den tredje runden, men det var ikke før ut på den siste runden at Henrik Ingebrigtsen begynte å bevege seg oppover i feltet.

Den eldte broren Ingebrigtsen ble litt stengt i det han skulle gå ut for å bruke kreftene, men klarte å finne en åpning på oppløpet og kom seg inn på en tredjeplass på tiden 3.49.54. Det betyr at Henrik er kvalifisert for fredagens finalen.

– Jeg tror Filip vant gullmedaljen der. Jeg har aldri sett noe falle på 1500 meter og gå videre, tenk å være så sterk å klare det. Jeg og Filip gjør det som skal til for å komme til finalen. Formen min er bedre og bedre, forteller Henrik til NRK.

– Flaks de andre ikke rykket

I det andre kvalifiseringsheatet var det Filip Ingebrigtsens tur. Mellomstemann Ingebrigtsen, og den regjerende europamesteren på distansen, la seg også bak fra start. Men i det Ingebrigtsen skulle avansere opp i feltet ble han felt av en som falt foran han. Dermed gikk Filip også ned, slik at han måtte bruke mye krefter på å løpe seg opp igjen til feltet foran den siste runden.

Ut på oppløpet satte han også inn supergiret, og spurtet inn til tredjeplass inne ved lista. Mot slutten dyttet han på polske Marcin Lewandowski, da han lå foran på oppløpet, slik at Filip kom seg videre på tiden 3.40.88.

– Det var litt flaks, da jeg kom meg kjapt opp igjen. Jeg prøvde å ta det gradvis, og de andre var ikke så smarte at de rykket. Det gjorde jeg at jeg fikk hentet meg greit inn. De gjør det lett for meg, men det koster å dette og starte igjen. Heldigvis er jeg bedre enn noen gang i dag, sier Filip til NRK etter målgang.

Jakob med full kontroll

Jakob Ingebrigtsen løp i det siste kvalifiseringsheatet, og hadde full kontroll på feltet fra start til mål. Også han la seg bakerst fra start, men til forskjell fra sine to eldre brødre satte han opp farten og avanserte i feltet allerede etter 600-700 meter.

Halvveis var han oppe helt i teten, og der lå han og kontrollerte den siste runden. På oppløpet tok han ikke i mer enn nødvendig, og jogget enkelt inn til andreplass på tiden 3.40.81.

– Det var et veldig greit løp. Alle merker varmen på banen, men det var et bra løp. Hadde regnet med at de skulle kjøre litt høyere fart, det ble som forventet. Jeg gjorde det jeg kom hit for å gjøre, og det er jeg veldig fornøyd med, sier Jakob til NRK.