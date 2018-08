Landslagslegen: – Skaden vil ikke hemme Filip

Rogalandsavis

EM-favorittens fall og skade i kvalifiseringen førte til at meget rutinerte Talsnes måtte fram med nål og tråd.

Resultatet ble fem sting.

Talsnes forklarte hvorfor han nøyde seg med de fem stingene.

– Vi setter ikke veldig tette plastiskirurgiske sting på et sår som er litt urent. Det er grove sting. Det er noen centimeter, og det går i et lite område ned mot beinet. Et kutt, sa Talsnes.

– Huden er strekt og så sprekker det slik at du ser inn til beinet, men beinet er helt i orden. Det blir selvsagt litt stivt og vondt. Det blir et trykk rundt muskulaturen, og det er klart at du kjenner det. Han vil nok kjenne dette torsdag også, sa Talsnes.

«Business as usual»

– Hva vil dette ha å si fram mot fredag?

– I prinsippet ingenting. Planen er at Filip skal gjøre alt det han har planlagt å gjøre fram mot fredagen. Planen endres ikke noe. Han er ute og jogger han nå. Så ser vi an hvordan det er torsdag. Han har ingen store planer bortsett fra å løpe fort fredag, og vi har stort spillerom inn mot det. Det er ingen grunn til å endre atferd, trening eller forberedelse.

Legens jobb oppe i det hele er nokså enkel for sårets del de neste drøye 50 timene.

– Vi må bare sørge for at det er en stabil, tett og steril bandasje rundt såret. Det er klart at det ikke er gunstig å løpe 1500 meter to dager etter for selve såret sin del, men det går vanligvis helt greit. Det er ingen risiko i det.

Landslagslegen sier at Filip Ingebrigtsen vil kjenne på en ømhet, men at han ikke vil være hemmet.

– Den smerten han opplever i sånt løp overgår dette. Utfordringen med slike skader er hvordan man takler det. Hva skjer over kragebeinet? Du kan lage en begrensning av det, eller du kan glemme det og fortsette å forberede deg. Vår holdning er den sistnevnte. Vi gjør alt det vi kan gjøre, og mer kan vi ikke gjøre. Vi fortsetter der og forsøker å ikke tenke på skaden i det hele tatt.

