Bruker Viking-mål for å samle penger

Gjengen bak den nye supportersangen «Vikingslaget», Hordene og Beverly Hills Fun Pub har nå sammen startet en innsamlingsaksjon til inntekt for Røde Kors i Stavanger som de kaller «#målforliv».

Det hele baserer seg på at bedrifter og enkeltpersoner forplikter seg til å donere ti kroner for hvert mål Viking scorer i serien og cupen.

«Konseptet er veldig enkelt, og er ment til å være en ekstra motivasjon for Viking til å score så mange mål som mulig i serie og cup» heter det i grupperingens opprop på nettet.

Midlene skal brukes til humanitære behov i lokalsamfunnet.

Anders Storhaug, som er med i den nye Viking-sangen som medvokalist, forteller at han har fått bekreftet at alle spillerne i klubben skal hive seg på i aksjonen.

– Supportersangen har fått over ca 35.000 avspillinger på litt over en måned. Både niesen min på fem år, og de mest hardbarka fansene i Hordene, har hørt den. Da tenkte vi at vi kan bruke anledningen til å gjøre noe for noen som gjør en jobb vi alle er avhengige av, nemlig Røde Kors, sier han til RA og fortsetter:

– Det er en tøff kamp om midler i organisasjonsverden. Om vi kan bistå Stavanger Røde Kors med en ekstrainntekt er dette veldig kjærkomment både for dem og byen. Det gjelder om en er hardbaket Viking-supporter eller ikke, sier Storhaug til RA.