Statsviter om aksjehandelen: - Ville endret flertallet i Stavanger

Høyre-lederen holdt fredag en pressekonferanse hvor hun sa at omfanget av ektemannens aksjehandel gjorde henne inhabil i flere saker som statsminister. Hun var imidlertid tydelig på at han aldri hadde innsideinformasjon.

– Tillitsbrudd er alltid vanskelig, og ekstra vanskelig er det i en familie og i et ekteskap. Det gjør vondt for meg å være så hard mot Sindre som det jeg er i dag, sa en tydelig preget Solberg under pressekonferansen.

Høyre gikk fredag ut med listen over aksjehandlene. I snitt gjorde Finnes 1,25 aksjehandler om dagen i de 2919 dagene Solberg var statsminister.

Statsviter Svein Tuastad er «nesten helt sikker på» at informasjonen ville endret hvem som fikk flertall i Stavanger.

– Det var så lite stemmer om å gjøre. Det er typisk slike saker som demobiliserer befolkningen og gjør at de ikke stemmer likevel eller stemmer noe annet. Ap ble rammet av det, mens Høyre var ikke rammet på samme måte. Hadde vi visst dette, ville det snudd, sier Tuastad til RA.

Han peker på at Arbeiderpartiet hadde en mobilisering på 60 prosent i Stavanger, mens Høyre hadde 80 prosent.

– Det er veldig stor forskjell. Siden valgresultatet var såpass jevnt, ville det spilt inn. Nasjonalt hadde Høyre nesten dobbelt så høy mobilisering som Ap. Men selv i Stavanger, hvor Ap har vært mobilisert, er det fremdeles lavt sammenlignet med Høyre.

Tuastad peker på at Erna Solberg selv sier at det var først forrige fredag at hun begynte å få en uggen følelse.

– Hun sier indirekte at dette ikke var bevisst trenering av informasjon. Vi kan ikke vite hva som er sant. Men hvis det faktisk viser seg at det var kommunikasjonsavdelingen i Høyre som greide å få hele greien utsatt, da stinker det. Da stinker det veldig. Men det er ikke noe vi kan vite, men det er interessant å finne ut av.

- Ekstremt kynisk

Stortingsrepresentant Mímir (R) er imidlertid ikke i tvil. Han er sikker på at dette er strategi fra Høyres side.

– Det står ikke til troende at Høyre var nødt til å legge fram denne listen fire dager etter valget. Det er all grunn til å tro at denne informasjonen ville vært mulig for Sindre Finnes og Høyre å publisere før valget. De har ikke ønsket å gjøre det, fordi de ikke ville gå til valg med denne saken. Det er i mine øyne kynisk. Og det er Erna Solbergs ansvar, ikke Sindre Finnes’ ansvar, sier Kristjánsson til RA.

Han legger til:

– Det har vært spørsmål fra E24 om Sindre Finnes’ aksjehandel siden august, men har ikke fått svar fra Høyre. Man må være idiot for å tro på den forklaringen at det var bare akkurat i dag det var mulig å holde denne pressekonferansen.

– Erna Solberg har sagt at hun først fikk en uggen følelse på fredag. Dette tror du altså ikke på?

– Hun må godt ha fått en uggen følelse på fredag, men da burde hun ha fortalt noen om det, i stedet for å holde den ugne følelsen inni seg fram til Høyre hadde gjort sitt beste valg noensinne. Ikke minst på et bakteppe av at Ap, hovedkonkurrenten, hadde hatt sine skandaler som Høyre har kritisert nord og ned. Det er ekstremt kynisk spill.

Kristjánsson mener dette framhever et underliggende samfunnsproblem.

– Jeg skjønner jo at dette er en personlig tragedie for Erna Solberg, og at det ikke er noe kjekt for henne å oppleve et tillitsbrudd på hjemmebane. Men det ligger fortsatt noen større problemer under her som ikke er løst, sier han og fortsetter:

– Dette er siste sak i lang rekke som beviser avstanden mellom topp-politikere og vanlige folk i Norge. At man har et regelverk som er ekstremt tillitsbasert og hullete for dem på toppen, mens de samme politikerne sitter og vedtar så strenge regler i Nav-systemet at det knapt er mulig å følge dem selv om du gjør ditt aller beste. Det er ganske grovt å se på.

– Trist for lokaldemokratiet

Aps Dag Mossige mener informasjonen kaster en langsiktig skygge over valgresultatet.

– Velgere gjør seg jo en oppfatning av hva de skal stemme basert på den informasjonen de har foran seg. Valget er legitimt, men dette kaster en langsiktig skygge over resultatet. Hvis det viser seg at dette ble bevisst holdt tilbake, og jeg ser flere og flere som mener det, blant annet Astrid Mæland i VG, er det trist for lokaldemokratiet at folk ikke har all informasjon.

Han legger til:

– Dette er selvfølgelig noe som kunne ha endret folks stemmeseddel.

Mossige setter spørsmålstegn ved hvorfor Høyre ventet til etter valget med å legge informasjonen fram for befolkningen.

– Hvorfor måtte det vente til etter valget? Du må stå for det du har gjort, enten det er Huitfeldt eller Solberg, og mener at kontrasten mellom Solbergs og Huitfeldts offentliggjøring er stor når det kommer til hvor raskt informasjonen kom på bordet.

– Det framstår svært kynisk og det er trist for lokaldemokratiet, uten at jeg vet noe mer enn det.

Også SVs gruppeleder Eirik Faret Sakariassen mener dette framstår som Høyre har forsøkt å skjule informasjonen før lokalvalget.

– Det var utrolig beleilig for Høyre, da, at dette er informasjon som kommer ut etter valget. Det hadde vært interessant i en hypotetisk verden å sett hva valgresultatet ble hvis dette kom i helgen. Men det får vi aldri vite. Det er veldig oppsiktsvekkende, sier Sakariassen til RA.

– Det som framstår som en systematisk måte å skjule det på, og med så stor gevinst, er det jo klart at dette kunne ha påvirket noen velgere, sier han.

RA har vært i kontakt med Stavanger Høyre og gitt dem anledning til å kommentere saken.

