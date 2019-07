Ligaen, ledet av innenriksminister Matteo Salvini, fremmet forslaget om høyere bøter tirsdag, ifølge nyhetsbyrået ANSA.

Salvini utstedte i juni en ordre der kapteiner, eiere og operatører risikerer bøter på mellom 10.000 og 50.000 euro hvis redningsbåter entrer italiensk farvann uten tillatelse.

I forslaget som nå er levert inn, går partiet inn for at satsene økes til mellom 150.000 og en million euro – nesten ti millioner kroner.

Etter å ha reddet migranter og flyktninger i havsnød, har flere redningsskip de siste ukene satt kursen mot Italia. Det til tross for at landet har lagt seg på en linje der ingen private redningsfartøy får legge til kai.

Ligaen, som er sterkt innvandringskritisk, vil at forslaget om økte bøter skal behandles i nasjonalforsamlingen så snart som mulig. Utfallet var ikke klart da Dagsavisen gikk i trykken.

Raste mot kaptein

I slutten av juni ble kapteinen på redningsbåten Sea-Watch 3, tyske Carola Rackete, pågrepet etter å ha trosset italienske myndigheter og lagt til kai med rundt 40 migranter om bord.

Forrige uke ble hun løslatt fra husarrest, fri for anklager. Det fikk Salvini til å legge ut en video på Facebook der han raste mot både Rackete, løslatelsen og dommeren bak.

Carola Rackete har fått massiv støtte, men også motstand, etter at hun trosset italienske myndigheter. Foto: Guglielmo Mangiapane/NTB scanpix

Saken utløste også en diplomatisk feide mellom Tyskland og Italia.

Mannskapet om bord på et annet skip som i helgen la til kai på øya Lampedusa, etterforskes for medvirkning til ulovlig innvandring, ifølge NTB.

Mannskapet trosset italienske myndigheter og havnevesenet på øya da de la til kai, etter å ha erklært krisetilstand om bord.

– Jeg vil ikke tillate personer som gir blaffen i italienske lover og som hjelper menneskesmuglere, å gå i land, sa Salvini kort tid senere.

Mannskapet om bord, som er en del av den italienske organisasjonen Mediterranea Saving Humans, krevde at personene de hadde reddet skulle få gå i land.

– De skipbrudne og mannskapet er utslitte. De reddede trenger å bli tatt hånd om. Dette er en surrealistisk situasjon og det er en unødvendig ondskap å forlenge ventetiden, tvitret organisasjonen.

Rederen som eier Medieterraneas skip «Alex» gikk tirsdag hardt ut mot Ligaens forslag.

– De sier med dette at de skipbrudne må dø. Vi tenker motsatt. Uansett vil ikke disse sanksjonene forhindre oss fra å redde liv, som er verdt mer enn en million euro, sa Alessandro Metz, ifølge ANSA.

Sjøveien til Europa

Flere titalls tusen flyktninger og migranter prøver hvert eneste år å ta seg via sjøveien til Europa. Skip fra internasjonale hjelpeorganisasjoner har reddet mange av dem, men flere tusen andre har mistet livet i forsøket.

EU har så langt ikke klart å samordne asyl- og innvandringspolitikken, og Italia og Malta har bedt EU om et møte for å diskutere fordelingen av migranter, ifølge NTB.

– Vi trenger en strukturert, permanent mekanisme på EU-nivå som kan ta hånd om alle de følsomme problemene knyttet til migrasjon, het det i en felles uttalelse fra de to landene.

Libya er blitt et viktig transittland for mennesker som ønsker å ta seg til Europa. Mange av dem er blitt stanset i forsøket av landets kystvakt, som har fått økonomisk støtte og opplæring av EU.

Døde og savnede migranter

* Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) har siden 2014 registrert at over 32.000 mennesker har dødd mens de har flyktet eller migrert.

* Over 17.900 mennesker ble registrert døde eller savnet i Middelhavet fra 2014 til 2018. Levningene etter nesten to tredeler av dem er aldri funnet.

*Tallet er ifølge IOM et lavt anslag. Det antas at 70 prosent av dem som dør og forsvinner, aldri blir registrert.

* Flere tusen dødsfall er også registrert i Afrika, Sørøst-Asia og på grensa mellom USA og Mexico mellom 2014 og 2018.

* Så langt i år har IOM registrert 1.242 dødsfall blant migranter og flyktninger i verden.

(Kilde: NTB)