Strømmer på med tusenvis av underskrifter mot nytt byvåpen

Oslo

På knappe 48 timer har over 7.000 skrevet under på oppropet «Behold byvåpenet». Mannen bak, Ole Kristian Sandvik (22), forteller at responsen er over all forventning.

- 7.000 underskrifter er er et helt fantastisk tall. Jeg hadde et håp om å få noe respons, men dette er mye mer enn forventet. Jeg lagde det i full fart på vei til en middag, sier Sandvik.

Debatten raser

Han la ut oppropet ved 19-tiden tirsdag kveld på underskrift.no, et nettsted for digitale underskriftskampanjer, etter at Oslo kommune presenterte sine planer for nytt byvåpen og ny visuell identitet. Etter at Dagavisen skrev om forslaget tirsdag ettermiddag, har debatten rast i sosiale medier, og svært mange har vært kritiske til det nye byvåpenet.

«Det er selvsagt uaktuelt å endre byvåpenet! Skriv under og spre gjerne budskapet» heter det i oppropet fra Ole Kristian Sandvik.

- Byvåpenet symboliserer Oslos historie. Folk er glad i byvåpenet vi har, mange er vokst opp med det. Det er bra at så mange engasjerer seg, sier Sandvik, som er student og Oslo-gutt, oppvokst på St.Hanshaugen og nå bosatt på Vålerenga.

Oslo-patriot

- Kommunen kommer med forslag til ny grafisk profil og nytt byvåpen, men jeg vil ha byvåpenet som det er. Jeg synes det er vakkert. Det nye byvåpenet ser ut som et doskilt. Jeg tror ingen vil ha et doskilt til å representere kommunen på bygninger, biler og skilt. Jeg håper bystyret nå vil beholde byvåpenet som både logo og byvåpen, sier Ole Kristian Sandvik, som er nestleder i Oslo Unge Venstre.

- Underskriftskampanjen har jeg laget som privatperson og Oslo-patriot. Men jeg vil nok ta opp dette i Venstre. Dette engasjementet må vi utnytte. Forslaget til nytt byvåpen har fått folk til å reagere uavhengig av partipolitisk tilhørighet, sier Sandvik.

KrFs gruppeleder i bystyret Erik Lande var tidlig ute med å reagere: «For noe tøys dette er», fastslo han. Tidligere ordfører Fabian Stang skrev på Facebook: «Måtte Oslo aldri bli så grå og kjedelig som det nye forslaget».Oslo Byes vel har kalt det nye byvåpenet for «historieløst» og «en firmalogo»

- Engasjementet mot dette forslaget er bredt og generelt. Nå får jeg se på hvordan jeg kan overrekke disse underskriftene, kanskje til ordføreren, sier Sandvik.

Forenkle og spare

Oslo kommune skal få ny visuell identitet fra 2019. Et større designprogram går gjennom kommunens samlede bruk av byvåpen og logo-er, med mål om å forenkle og spare inntil 40 millioner kroner. Prosjektet ble igangsatt i 2015 av det forrige byrådet. Forslaget til ny visuell identitet inkluderer nytt byvåpen til bruk som logo, og skal behandles av bystyret i løpet av 2018.

