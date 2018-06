– Vi gjør som Stockholm og Helsinki, hevder Oslo kommune. Døm selv!

Oslo

Debatten har rast denne uka etter at Dagsavisen omtalte Oslo kommunes forslag til nytt kommunevåpen tirsdag i denne uka.

«Hva i all verden er dette? Man kødder ikke med byvåpenet vårt. Få bort det røret her», skrev en. «En dårlig strektegning», kommenterte en annen. «For noe tøys dette er», fastslo gruppeleder for KrF i Oslo bystyre, Erik Lunde, på Twitter. Også tidligere ordfører Fabian Stang reagerer kraftig: «Måtte Oslo aldri bli så grå og kjedelig som det nye forslaget!» skriver Stang på Facebook.

I skrivende stund har 6710 personer gitt sin støtte på Underskrift.no til et opprop for å beholde det gamle byvåpenet.

Det etablerte seg raskt også en ny debatt. For er det virkelig snakk om et nytt byvåpen, eller handler det bare om en logo? Det er et byvåpen, mener kommunikasjonssjef i Oslo kommune og rosjektleder for «Ny visuell identitet for Oslo kommune», Else Merete Guntveit. Det er en logo, mener politikerne Frode Jacobsen (Ap) og Shoaib Sultan (MDG). Sistnevnte har i ettertid beklaget at han plasserte skylden for misforstålen (for han mener fremdeles det nye våpnet er en logo) på Dagsavisen. «Alltid dumt å bomme på når man mener andre har bommet. Jeg mener at det Dagsavisen og Vårt Oslo skrev om Oslos nye logo ikke stemmer, men skylden ligger nok hos Oslo kommune og ikke de som rapporterte på saken. Our bad!» skrev MDG-toppen på Facebook onsdag.

Stockholm og Helsinki

Alt det til side. Kommuniksjonssjef Guntveit i Oslo kommune refererte hele tre ganger til at Oslo gjør som «Stockholm og Helsinki og andre byer hvor de også har foretatt en fornyelse for digitale flater», da Dagsavisen forsøkte å få et svar på om den nye tegningen er et forslag tl nytt byvåpen eller ikke (det er den, ble altså hennes konklusjon til slutt).

Men har vi egentlig gjort som våre to nordiske hovedstadsnaboer.

Stockholm har laget en forenklet versjon som er nesten lik det heraldiske byvåpenet, mens Helsinki bare har trukket ut et element fra sitt byvåpen og laget en helt annerledes logo, som ikke ligner et byvåpen.

Oslo kommunes løsning virker å være litt midt imellom.

– Parodi

– Jeg syns det kunne blitt gjort bedre, men jeg ble ikke spurt. De kunne forenklet på en annen måte, nå er det litt mer en parodi av det gamle byvåpenet, sa en av Norges mest kunnskaprike heraldikere, Hans Cappelen (73), til Dagsavisen onsdag. Heraldikk er læren om våpenskjold.

Cappelen presiserte samtidig at det er opp til kommunen selv om den vil ha to byvåpen, og at et byvåpen uansett godt kan finnes i flere versjoner.