Oslo

«Har Oslo også blitt bitt av basillen om å forandre logoer og segl til det ugjenkjennelige? Skal byen skifte navn til Oslo-Met også?»

«Nei og nei Oslo. Kva er det de gjer?»

«Hva i all verden er dette? Man kødder ikke med byvåpnet vårt. Få bort det røret her».

«En dårlig strektegning».

Dette er bare noen av de mange reaksjonene i sosiale medier, etter at Dagsavisen i ettermiddag la ut Oslo kommunes forslag til nytt byvåpen for Oslo.

En av de skarpeste kritikerne i sosiale medier er Erik Lunde, gruppeleder for KrF i Oslo bystyre. «For noe tøys dette er», fastslo Lunde på Twitter. Bystyrerepresentanten mener at Oslo ikke trenger noe nytt byvåpen.

- Det byvåpenet vi har er helt utmerket. Oslo trenger ikke lage noe nytt byvåpen, sier Lunde til Dagsavisen.

- Jeg er stolt av å representere kommunen både utad og i interne sammenhenger med det byvåpenet vi har. Og jeg har aldri hørt noen som sier at det byvåpenet har nå, ikke fungerer. Skal man først lage et nytt byvåpen, var ikke dette forsøket så halvgærn't. Men jeg ser ikke behovet for å erstatte det gamle. Her leverer kommunen et produkt ingen har spurt etter, mener Erik Lunde.

- Det kan sikkert ha noe for seg å redusere antall logoer i kommunen. Men jeg skjønner fortsatt ikke poenget med å lage et nytt byvåpen for Oslo. Det er sløseri med penger, sier Krf-gruppelederen.

4.7 millioner

Hvor mange millioner har dette kostet? har også mange spurt. Og Oslo Kommune har selv meldt seg inn i Facebook-debatten og svart. Det nye byvåpenet er en del av et større designprogram som ble startet av det forrige byrådet i 2015, og skal koste 4.7 millioner kroner. «Kommunen har i dag over 200 logoer og vil kunne spare 40 millioner kroner i året på å ha én felles visuell identitet», opplyser Oslo kommune.

Bystyret skal behandle forslaget til nytt byvåpen og ny visuell identitet i løpet av 2018.

Fungerer digitalt

- Vi har forståelse for at forslag til endring av et kjent byvåpen skaper reaksjoner, kommenterer informasjonssjef i Oslo kommune, Else Merete Guntveit. Hun har fulgt debatten om det nye byvåpenet i sosiale medier utover kvelden tirsdag, og temperaturen har vært høy.

«Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo tar kraftig avstand fra at en tilfeldig valgt byrådsleder og hans flertall i bystyret «tukler» med vår heraldiske historie» skriver PR-rådgiver Jarle Aabø i Faceboo-gruppa Ja til bilen i Oslo.

På nettstedet underskrift.no er det allerede startet en kampanje for å beholde dagens byvåpen, og VIF-klanen har spredt oppropet videre på sin twitter-konto.

- Folk er glad i byvåpenet og må få si sin mening. Vi ønsker å ta vare på historien og gå inn i vår tid med et byvåpen som fungerer i digitale flater og er universelt utformet. Dagens utgave er fra 1997, og også da gjorde man noen endringer.

- Nei, byvåpenet er ikke akkurat 1000 år gammelt?

- Nei, St Halvard-figuren har blitt endret oppigjennom etter tidenes skiftende behov. Oslo kommune digitaliserer nå mange tjenester. Da er det viktig at byvåpenet fungerer i alle flater – på skjerm og mobil, på skilt, biler og trykksaker. Vi har testet ut at det nye byvåpenet kan gjenkjennes av svaksynte. Dagens byvåpen er vanskelig å gjenkjenne hvis du har dårlig syn, forklarer Guntveit.

Den forsvunne kvinnen

I dagens byvåpen ligger en kvinne ved føttene til St Halvard, det henspiller på fortellingen om den gravide trellkvinnen som St Halvard ville redde da han ble skutt med tre piler. Noe av det som har vakt sterkest reaksjoner, er at kvinnen er borte i det nye designforslaget. Det fjerner en viktig del av historien om St Hallvard, mener mange. «Historieløst» og «idioti!» sier Oslo-historiker Leif Gjerland til vartoslo.no om fjerningen av kvinnen i byvåpenet.

- Mange har reagert på at kvinneskikkelsen er borte?

- Byvåpenet i dag er veldig komplekst, med mange detaljer. For å forenkle har vi valgt å zoome inn på St Halvard-skikkelsen og forstørre skytsengelen. Vi får tenke oss til at kvinnen ligger der.

Til kritikken fra KrFs gruppeleder Eirik Lande svarer info-sjefen:

- Jeg skal ikke gå inn i noen politisk diskusjon. Saken er ikke politisk behandlet. Nå skal forslaget ut på høring, og behandles i bystyret. Vi har også prosjektsider der folk kan se og lese mer om visuell identitet-prosjektet, slik at vi kan ha en åpen prosess.