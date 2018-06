Oslo

Tirsdag skrev Dagsavisen om Oslo kommunes forslag til nytt byvåpen, som er en del av prosjektet «Ny visuell identitet for Oslo kommune». «Oslo kommune anbefaler å fornyet byvåpenet», siterte vi fra Oslo kommunes egne nettsider. Og: «Dagens byvåpen for Oslo kan unntaksvis fortsatt brukes ved særskilte historiske og høytidelige anledninger med sterk kobling til tradisjon».

Debatten raste umiddelbart. «Hva i all verden er dette? Man kødder ikke med byvåpenet vårt. Få bort det røret her», skrev en. «En dårlig strektegning», kommenterte en annen. «For noe tøys dette er», fastslo gruppeleder for KrF i Oslo bystyre, Erik Lunde, på Twitter. Også tidligere ordfører Fabian Stang reagerer kraftig: «Måtte Oslo aldri bli så grå og kjedelig som det nye forslaget!» skriver Stang på Facebook.

I skrivende stund har 4653 personer gitt sin støtte på Underskrift.no til et opprop for å beholde det gamle byvåpenet.

– Dagsavisen har bommet

Heldigvis finnes det politikere som kan slukke branner. Forsøke i hvert fall. «Her gjør Dagsavisen en stor feil. Selvsagt skal ikke Oslo ha nytt byvåpen», skriver leder Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen, på Facebook. Han får støtte fra grønt hold. «Dagsavisen har bommet litt i denne saken», sukker MDG-topp Shoaib Sultan på Facebook.



Oslo Ap-sjef Frode Jacobsen. Foto: Arne Over Bergo

Har Dagsavisen bommet?

Vi tar kontakt med kommunikasjonssjef i Oslo kommune Else Merete Guntveit. Hun er også og prosjektleder for «Ny visuell identitet for Oslo kommune».

– Skal Oslo få et nytt byvåpen?

– Altså, St. Hallvard vil fortsatt benyttes som Oslo kommunes byvåpen. I historiske og høytidelige begivenheter er det dagens byvåpen folk vil se – på samme måte som Stockholm og Helsinki og andre byer hvor de også har foretatt en fornyelse for digitale flater, forteller Guntveit.

– Skal det nye byvåpenet bare brukes på digitale flater?

– Det vil gjelde ulike flater, men problemet med St. Hallvard er at det brukes som logo, og til det fungerer det dårlig. Det er mange detaljer og linjene gror sammen.



Prosjektleder: Else Merete Guntveit. Foto: Twitter

Ny tids St. Hallvard

– Når du sier St. Hallvard, da refererer du til det gamle byvåpenet?

– Det byvåpenet skal fortsatt være med oss.

– Men det er vel St. Hallvard som figurerer i det nye byvåpenet også.

– Det er St. Hallvard som vi tar med oss inn i en ny tid.

– Ok, jeg må spørre deg igjen. Skal Oslo få et nytt byvåpen?

– St. Hallvard skal fortsatt være byvåpenet i Oslo, men vi fornyer for digitale flater og der vi har behov for å kommunisere på en annen måte.

– Skjønner du forvirringen, når det står eksplisitt på nettsidene deres at «Oslo kommune anbefaler å fornyet byvåpenet», mens Frode Jacobsen i Arbeiderpartiet skriver på Facebook at «Her gjør Dagsavisen en stor feil. Selvsagt skal ikke Oslo ha nytt byvåpen»?

– Nei, altså, vi gjør som Stockholm og Helsinki...

– Men hvilket av byvåpnene vil være Oslos byvåpen?

– Vi gjør som Stockholm og Helsinki ...

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Statusen?

– Ja, det skjønner jeg, men jeg lurer på statusen. Hvilken av versjonene er Oslos byvåpen?

– Det gamle vil leve side om side med en fornyet versjon. Det gamle byvåpen i fortsatt være Oslo kommunes byvåpen.

– Og det nye vil også være Oslos byvåpen?

– Ja, vi tester nå ut dette forslaget, sier kommunikasjonssjef Guntveit.

Hva sier eksperten?

Hans Arne Kristian Torolf Cappelen (73) er jurist – og kjent om en av Norges mest kunnskapsrike heraldikere. Heraldikk er læren om våpenskjold.

– Kommunikasjonssjefen i Oslo kommune svarer spesifikt ja på at også den nye tegningen også er Oslos byvåpen.

– Da tror jeg ikke hun har finslipt språket. Slik jeg skjønner dette er det nye en logo, mener Cappelen.

– Men om vi tar henne på ordet, er det mulig å ha to byvåpen?

– Ja, om kommunen selv finner det hensiktsmessig. Spørsmålet er om det et ene kan ødelegge for det andre, ser heraldikeren.

– Samtidig er det viktig å presisere at det samme våpenet kan tegnes på flere forskjellige måter, slik som riksvåpenet. Det er ikke som med en logo, som kun kan tegnes på én måte

– Hva synes du om det nye?

– Jeg syns det kunne blitt gjort bedre, men jeg ble ikke spurt. De kunne forenklet på en annen måte, nå er det litt mer en parodi av det gamle byvåpenet. Om de ville hatt et nytt våpen og ikke bare en logo, kunne de tatt ut for eksempel møllesteinen og pilene og lagd et nytt og enklere byvåpen.