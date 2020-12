Strømbrudd rammet over 9.000 på Linderud

Politiet meldte tidlig i ettermiddag om at nødetatene var på vei til Statsråd Mathiesens vei på Linderud etter melding om brann i en trafostasjon. Noe senere kom meldingen om at dette hadde medført strømbrudd.

Dette branntilløpet har medført at strømmen er borte i et, for politiet, ukjent område. Det jobbes fortsatt med ett branntilløp inne i trafoen, så det kan fortsatt være en del røyk.