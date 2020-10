Det kom fram på et møte i Oslo mandag der stortingsrepresentantene Michael Tetzschner (H), Morten Wold (Frp), Trine Skei Grande (V) og Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) alle var til stede.

Forslaget er at bygningen skal overføres til Stiftelsen Den Gamle Krigsskole.

Stiftelsen skriver selv i en pressemelding at de fire borgerlige partiene nå vil stille seg bak en flertallsmerknad i Stortinget hvor Forsvarsdepartementet anmodes om «å overføre den fredede eiendommen på avtalte vilkår» på en slik måte at bygningen sikres mot videre forfall, samtidig som den i større grad blir tilgjengelig for innbyggerne.

Avhendes

Det var Forsvarets forum som meldte om nyheten først.

Arbeiderpartiet har fra før fremmet forslag om å avhende Den gamle krigsskolen til stiftelsen enten til underpris eller som gave.

– Jeg er glad for at stortingsflertallet nå stanser dette forsøket på å privatisere vår felles kulturarv, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

I september skrev regjeringen i en pressemelding at Forsvarsdepartementet ikke kan prioritere å bruke anslagsvis 350 millioner kroner på å sette bygningene i Tollbugata 10 i stand for videre bruk.

Derfor ble det besluttet at Den gamle krigsskolen skulle avhendes. (©NTB)

