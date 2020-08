Demonstrasjonen på Furuset senter er varslet mellom klokken 13–15.

– Det vil derfor være en god del politi på stedet både uniformert og sivilt for å opprettholde ro og orden, samt sørge for at den varslede demonstrasjonen blir gjennomført som planlagt, skriver politiet på Twitter.

Les også: SIAN-demonstrasjon på Mortensrud torg i Oslo

Sian skriver om seg selv at gruppen har som formål er «å motarbeide, stoppe og reversere islamiseringen av Norge.»

I juni ble Sian-leder Lars Thorsen møtt av en skur av tomater, egg, kasseroller og flasker fra motdemonstranter da han talte på en markering på Mortensrud torg i Oslo.

Oslo mot rasisme oppfordret lørdag folk til å møte opp for å vise motstand mot Sians budskap under parolen «Ingen rasister på Furuset senter». (NTB)

Les også: Hvem fløy drone over SIAN-demonstrasjonen på Mortensrud, mon tro?

Les også: Politiet bekrefter dronebruk over demonstrasjon i Oslo