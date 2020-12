Stabilt i Oslo: 94 koronasmittede registrert siste døgn

Saken oppdateres.

Antall smittede siste døgn er seks flere enn dagen før.

94 smittede er likevel én færre enn gjennomsnittet den siste uken, som altså var på 95 smittede per dag. Gjennomsnittet for de siste to ukene var på 92 smittede per dag.

Da byrådet innførte sosial nedstenging av Oslo for fem uker siden, var ukesnittet 140 smittede per dag.

Det er fortsatt bydelene Stovner, Bjerke og Søndre Nordstrand som har det høyeste smittetrykket.

Bydelen Stovner opplever størst smittetrykk, med 495,3 smittetilfeller per 100.000 innbyggere i løpet av de siste to ukene. Deretter følger bydelen Bjerke med 356,1 smittede per 100.000 innbyggere i denne perioden. Det tilsvarende tallet for Søndre Nordstrand er 316,8.

Lavest smittetrykk har Ullern med 40,5 smittede per 100.000 innbyggere siste to uker.

Det siste døgnet er det registrert 431 koronasmittede i hele Norge. Det er 108 flere enn dagen før og 100 flere enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt natt til tirsdag registrert 44.336 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De siste sju dagene er det registrert til sammen 3.002 nye smittetilfeller i Norge. 2,6 millioner personer er til nå testet for koronavirus her i landet.

147 koronapasienter var mandag innlagt på sykehus. Det var ni flere enn dagen før.

Til sammen er 405 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

64,2 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.

