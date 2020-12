Hvor vanlig er mutasjoner?

Alle koronavirus muterer stadig vekk, det har også koronaviruset SARS-CoV-2, som forårsaker covid-19, gjort. Faktisk er det allerede observert 4.000 mutasjoner av dette, hvorav kun en liten andel har hatt noen betydning, ifølge britiske forskere.

Hvorfor skaper denne varianten bekymring?

Varianten som nå er oppdaget innebærer en relativt stor endring i viruset, skriver seniorforsker og ekspert på evolusjonen av patogener, Lucy van Dorp, ved University College London, i en artikkel for The Conversation.

– Varianten inneholder 14 mutasjoner, inkludert sju i spikeproteinet, proteinet som tar viruset inn i cellene våre. Det er en ganske stor mengde forandringer sammenlignet med mange andre varianter av dette koronaviruset som sirkulerer rundt globalt, skriver van Dorp.

Det som er spesielt med den nye varianten av koronaviruset SARS-CoV-2 er at den kan være rundt 70 prosent mer smittsom enn andre varianter.

– Det er for tidlig å si, men ut fra hva vi ser så langt spres det veldig raskt, det vokser raskere enn noen tidligere variant har vokst, sa dr. Erik Volz fra Imperial College London under en presentasjon fredag.

Det er imidlertid ikke fastslått at den er 70 prosent mer smittsom enn tidligere varianter. Tallet kan være både langt lavere og langt høyere, ifølge forskere BBC har snakket med.

I Storbritannia er denne varianten nå begynt å dominere over andre varianter, og står for en stadig større del av de smittede der. I London utgjorde den 60 prosent av alle nye tilfeller i forrige uke.

Er den farligere enn andre varianter av SARS-CoV-2-viruset?

Så langt er det ingen holdepunkter for å si at denne varianten i seg selv fører til mer alvorlig sykdom hos en person som er smittet enn tidligere varianter, men når flere blir smittet blir som regel også flere alvorlig syke.

Hvordan vil dette påvirke pandemien?

Problemet er først og fremt denne virusvariantens evne til å spre seg.

– Potensielt kan det bli mer krevende å håndtere epidemien dersom dette viruset, eller andre mer smittsomme varianter av viruset, skulle få stor utbredelse. Flere vil kunne bli syke på samme tid, og flere vil dermed kunne risikere å få alvorlig sykdomsforløp, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

Hvor er den oppdaget så langt?

Den nye varianten ble først identifisert i Kent i England 20. september. Det er antatt at den enten har utviklet seg hos en pasient med svekket immunforsvar, enten i Storbritannia eller i et land med mindre oversikt over mutasjoner.

Foreløpig er den aller mest utbredt i Storbritannia, og aller mest i London og Sørøst-England. Den er også oppdaget i Danmark, Nederland, Italia og i to tilfeller i Australia. Den er ikke oppdaget i Norge.

– Det er veldig sannsynlig at disse observasjonene ikke reflekterer den virkelige utbredelsen av denne virusvarianten, som kan eksistere uoppdaget andre steder, sier Lucy van Dorp.

Helsedirektør Bjørn Guldvog er bekymret. Foto: NTB

Det påpeker også helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Vi må ta høyde for at viruset kan finnes i flere europeiske land allerede. Det kan også være at det eksisterer i Norge, sa Guldvog på en pressekonferanse mandag.

– Derfor må jeg innrømme at jeg er bekymret for den situasjonen som vi nå er i, sa Guldvog.

Hva betyr dette for vaksinene?

Foreløpig tror man ikke det reduserer effektiviteten i vaksinene som er klare for markedet.

Vaksinene får kroppen til å utvikle en immunrespons mot spikeproteinet.

– Det er antatt at vaksinenes effektivitet ikke blir betydelig hindret av mutasjoner, ifølge Lucy van Dorp.

Men det kan endre seg ved senere endringer av viruset. Det kan være at viruset over tid vil utvikle seg slik at vaksinene man nå utvikler ikke vil være like effektive.

– Det er mulig vi kommer til et punkt der vi må oppdatere våre covid-19-vaksiner, slik som vi gjør for influensa, slik at vi kan svare på variantene som sirkulerer senere, mener Lucy van Dorp.

Hvordan rammes britene nå?

Britiske myndigheter har et nytt og strengere tiltaksnivå, nivå 4, i London, Sørøst-England og Wales. Nivået betyr i praksis nærmest full nedstengning. De som omfattes av dette får ikke møte personer utenfor egen husholdning innendørs, med mindre de allerede er i samme «kontaktboble». Dette vil også gjelde i juledagene.

Den øvrige befolkningen vil kun få lov til å møte andre personer første juledag.

Nivå 4-tiltakene i de nevnte områdene vil trolig gjelde helt fram til vaksineringen er gjennomført, og kan dermed vare i månedsvis, advarer Storbritannias helseminister Matt Hancock.

Samtidig har de fleste land stanset innreiser med fly fra Storbritannia midlertidig.

Hva gjør Norge?

Også Norge stanset mandag alle direkteflyginger fra Storbritannia med umiddelbar virkning. Tiltaket gjelder i første omgang for to døgn, men kan bli forlenget. I tillegg strammes det inn på flere tiltak overfor reisende fra Storbritannia.

Fra før av er de underlagt krav om ti dagers karantene etter ankomst. Alle som kommer til Norge fra Storbritannia må testes innen et døgn etter ankomst, og ta en ny etter sju dager. Også de som er kommet de siste to ukene må teste seg.

Norske myndigheter ser nå på muligheten for å innføre et system for at alle innreisende til Norge fra alle land blir testet innen 24 timer etter ankomst, opplyste Bjørn Guldvog mandag.

