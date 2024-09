Vil bygge laget rundt 19-åringen: – Først må jeg finne flytsonen min

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

VALLE (Dagsavisen): Han startet riktignok forrige seriekamp mot Sandnes Ulf og scoret i 2-0-seieren før landslagspausen, men har måttet tåle å starte på benken flere kamper den siste perioden.

– Det har vært litt opp og ned. Jeg hadde en periode der hvor jeg ikke spilte så mye, men sånn er det. Vi har en tøff stall med mange gode spillere. Det er akseptabelt, og så vet jeg at jeg har enda mer å gå på enn jeg har vist så langt i år. Det kommer, det, sier Riisnæs til Dagsavisen.

19-åringen ble operert i mars og mistet seriepremieren. Han var ikke i startelleveren mot Moss, Raufoss eller Lyn i august. I bortekampen mot Levanger var ikke Riisnæs i troppen, men mot Lyn ble det langt mer spilletid enn forventet.

– Jeg hadde en liten kjenning i hamstringen. Jeg var ute mot Levanger, og så fikk jeg kampen mot Lyn hvor jeg egentlig ikke skulle spille så mye. Så ble (Henrik) Bjørdal skadet etter ti minutter, men jeg var litt redd for at den skulle slå seg opp. Men det gikk heldigvis fint.

– Står langt fram i køen

VIF-trener Petter Myhre påpeker at Riisnæs har hatt noen skadeproblemer denne sesongen, og antyder at 19-åringen får en svært viktig rolle i fremtiden.

– Vi har rullering på spillerne våre, og han har hatt litt utfordringer med noen småskader. Riisnæs er en av de spillerne som vi kommer til å prøve å bygge laget rundt og satse på i sesongene som kommer, sier Vålerenga-treneren til Dagsavisen.

– At vi rullerer litt innimellom – sånn blir det. Det kan gå ut på form, skader og taktiske ting. Sånn sett er vi fornøyde med at vi har muligheten til å rullere og gi noen litt “break” imellom. Så det er ingen fare. Han står langt fram i køen, legger Myhre til.

Magnus Bech Riisnæs og VIF-trener Petter Myhre på torsdagens treningsøkt. (Jonas Bucher)

Riisnæs har startet 14 kamper i Obosligaen og står med tre scoringer og én målgivende pasning.

– Petter sier at du er en av spillerne de vil bygge laget rundt. Hva tenker du om det?

– Det er alltid kult å høre fra treneren, det. Det blir spennende. Først må jeg finne flytsonen min. Jeg vet at jeg kan spille enda bedre enn det jeg har gjort i år. Jeg vet jeg har det inne, så det kommer, det, svarer Riisnæs.

Hard konkurranse

Henrik Bjørdal er selvskreven i VIF-laget som indreløper, men måtte ut med hamstringskade i derbykampen mot Lyn og var ikke med i forrige match mot Sandnes Ulf. 27-åringen trente for fullt torsdag.

I sommer ble Carl Lange hentet fra danske Vendsyssel, og det tok ikke lang tid før 25-åringen tok plass på midten i elleveren. Det førte til at Riisnæs ble henvist til benken i fire kamper.

– Det er sånn fotballen og den mekanismen er når man får inn konkurrenter. Det er sånn det skal være, og det hjelper for meg som spiller også. Jeg tror det er sunt for meg og for resten av gruppa. Carl er en veldig god forsterkning og fin å ha i troppen, sier Riisnæs.

Magnus Bech Riisnæs i aksjon på torsdagens VIF-trening. (Jonas Bucher)

19-åringen har hovedsakelig spilt indreløper denne sesongen, men har også fått kamper som venstreving. Der har Petter Strand startet de fleste kampene etter at Daniel Håkans ble solgt fra Vålerenga i juli. Selv ønsker Riisnæs helst å spille indreløper.

– Skal jeg være ærlig, så trives jeg best på midten. Men vi spiller på en fin og dynamisk måte. Selv om jeg spiller kant, så har jeg mye frihet til å komme inn i banen. Det er ikke så stor forskjell, men kunne jeg valgt selv, så hadde jeg spilt på midten.

Vålerenga tar imot Åsane mandag 19:00. Det er lagets første kamp på over to uker etter landslagspausen.

