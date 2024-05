3. divisjon: Nordstrand og Lokomotivet leder her sin avdeling

Her er kortversjonen av helgens kamper i 7. serierunde i 3. divisjon. Runden avsluttes tirsdag kveld.

Avdeling 3

ULLERN - NORDSTRAND 1-2 (0-1): Nordstrand tok sin fjerde seier på rad og slik poengsanking blir det tabelltopp av. Toppscorer Oliver Midtgård ble felt og tok selv straffesparket før pause. Albert Aleksanjan utlignet for Ullern etter hvilen før Reda Chikh avsluttet et Nordstrand-angrep smart og sikret seieren på Ullern kunstgress allerede 16. mai. Les om kampen og reaksjonene i Dagsavisens omtale av kampen.

OPPSAL - GAMLE OSLO 1-2 (0-0): Det skulle være 16-mai-fest på Oppsal kvelden før nasjonaldagen, men det var gjestene som dro fra Trasop kunstgress med full poengpott. Oppsal hadde en ball i nettet før pause, men den scoringen ble annullert for offside. Etter 58 minutter smalt et Oppsal-skudd i tverrliggeren via Gamle Oslo-keeperens Emil Moes fingre. En drøy time var spilt da hjemmelaget tok ledelsen ved Musa Sanyang, som headet ballen inn ved bakre stolpe etter et overlegg etter en kort corner. Det var Sanyangs første scoring denne sesongen. Men ti minutter senere kom utligningen for Gamle Oslo. John Valstad var sist på ballen da han fikk skutt ballen opp i nettaket fra spiss vinkel i andre trekk etter en corner. Seiersmålet kom fire minutter før full tid ved Andre Risdal Marti. Et frispark midt på halvdelen ble slått inn i feltet der Oppsal ikke fikk klarert og Marti fikk gratissjansen som han tok vare på. Fjorårets toppscorer i Årvoll fikk lirket ballen ned i hjørnet. Det ble ampert på slutten og dommer Andreas Flückiger delte ut fem gule kort i overtiden. Seks minutter på overtid ble Oppsals Matarr Sarr spilt fri i feltet, men han fikk feiltreff i skuddforsøket. Dermed ble det borteseier i tidenes første oppgjør mellom disse to lagene.

FLINT - FRIGG 1-2 (0-2): Debutanten i startoppstillingen, Lars Nestaas Evensen scoret sitt første mål på A-laget etter en snau halvtime. Marius Cassidy la en cormer fra venstre som ble klarert ut. Der kom spilleren som har vært hele karrieren i Frigg og banket ballen kontant i mål. Joakim Holmedahl satte 2-0 da han skjøt raskt fra 16-meteren etter at Frigg hadde tråklet seg fram på Flint Esso Arena mandag. Flint startet kampen best, men klarte ikke å få uttelling før Frigg-scoringene kom. Reduseringen kom på straffespark sju minutter før full tid. Friggs Jakob Jørgensen pådro seg gult kort ved å sparke ballen vekk etter straffesparket, like etterpå fikk han sitt andre gule for en takling og måtte forlate banen. Men Flint hadde en skadet spiller som ikke kunne erstattes ettersom alle byttene var gjort. Så det ble ti mot ti i sluttminuttene før den skadde spilleren kom innpå igjen. Flint presset på og fikk en gedigen sjanse fem minutter på overtid. Dette var Friggs fjerde seier på rad og da har de pumpet seg opp til 5. plass på tabellen, men kan bli passert tirsdag kveld.

Tirsdag 18.00: SKEID 2. lag - SARPSBORG 08 2. lag.

Tirsdag 19.00: MJØNDALEN 2. lag - KFUM Oslo 2. lag:

Øvrige kamper: Åssiden - Åskollen 3-0, Bærum - Asker 1-4.

Tabelltoppen: Nordstrand 17, Asker 17, Gamle Oslo 13, Bærum 12, Frigg 12.

Avdeling 5

SKJETTEN - READY 5-1 (2-1): Ready kom med femmålsseier fra forrige kamp til fem baklengs her. Laget stilte uten sin toppscorer Anders Engebretsen på Skjetten stadion mandag. Hjemmelaget tok ledelsen allerede etter tre minutter ved Christoffer Blix etter en kjapp kontring på høyrekanten, men Martin Solli utlignet for Ready sju minutter senere da han fikk pirket inn utligningen da Skjetten ikke fikk klarert. Skjettens Demi Magomadov scoret etter en snau halvtime og ni minutter etter pause og da så kampen kjørt ut. William Berg Romundgard (sønnen til Henning Berg) satte den fjerde etter corner og Sverre Skoglund den siste, et kvarter før slutt. Readys Mathias Ebbesen hadde en redusering i nettet rett før slutt, men den ble annullert for en hårfin offside. Dermed tok Skjetten sin første seier igjen etter tre kamper uten full poengpott. Ready tar i mot serieleder Lokomotiv Oslo til byderby i neste kamp.

LOKOMOTIV OSLO - TRÆFF 2-0 (0-0): Da er det bare ett ubeseiret lag igjen i denne avdelingen og det er Lokomotiv Oslo. Men vi måtte vente lenge på avgjørelsen i toppkampen på Frogner stadion mandag. Ti minutter før slutt kom de to scoringene med tre minutters mellomrom, signert Mathias Trondal og Ulrik Bjerke. Les om kampen og reaksjoner etterpå i Dagsavisens referat her.

Tabelltoppen: Lokomotiv Oslo 17, Træff 16, Aalesund 2. lag 15, Skjetten 14.

---

FAKTA

8. serierunde spilles slik:

AVDELING 3:

Lørdag 25. mai: 13.00: Gamle Oslo - Åssiden, 14.00: Nordstrand - Bærum, Oppsal - Ullern, 15.00: Åskollen - Flint.

Mandag 27. mai: 19.00: Sarpsborg 08 2. lag - KFUM Oslo 2. lag.

Tirsdag 28. mai: 19.00: Asker - Skeid 2. lag, Frigg - Mjøndalen 2. lag

AVDELING 5:

Lørdag 25. mai: 15.00: Ready - Lokomotiv Oslo

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen