Scoringshyllest til reinsdyrene

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Etter at tre poeng var hentet inn i kampen mot Strømmen, en seier som burde vært større enn 2-1, kunne i hvert fall Bendik Rise pustet lettet ut.

Scoringen hans midtveis i første omgang var kampens prestasjon der han hang med begge beina i lufta og med et syklende volleyskudd sendte Skeid i ledelsen.

Han brukte lang tid på å feire med inspirasjon fra dyreriket.

– Da må vi jo få greie på hva dette var for noe?

– Nei, det er bare en intern greie jeg har med tre kompiser hjemme i Ulsteinvik etter at vi spilte i Alta. Da skulle vi feire på denne måten ved scoringer. Det er elendig humor, men det får gå, sier en lettere lattermild Bendik Rise til Dagsavisen.

Akrobatisk scoring

Både de 333 tilskuerne og lagkameratene satte pris på både scoringen og feiringen hans. Vi tolket det som en hyllest til dyrene det har vært mye strid om i Norge i noen år nå.

Vi går ikke inn i den diskusjonen, men scoringens utførelse var imponerende.

– Ja, jeg var i lufta med begge beina, men slik blir det med så akrobatiske utøvere som meg, sier han.

Kaptein Per-Magnus Steiring scoret 2–0 på noe som så innøvd ut, men det kan han avkrefte.

Per-Magnus Steiring (nr. 4) og Skeid-spillerne jubler foran sine egne supportere. (Vidar Ruud)

Inviterte Strømmen inn

– Nei, det er ikke noe innøvd trekk, men vi vet jo at Bamba kaster langt og presist, så da gjelder det å time innløpene sine, sier Steiring til Dagsavisen.

Med hans scoring til 2–0 etter pause, så denne kampen kjørt ut, men det var den ikke.

Strømmen fikk sin redusering på en dødball, og da jevnet det seg ut på Nordre Åsen.

– Vi skal jo lede denne kampen 4-0, i stedet slipper vi dem inn i kampen igjen. Det er unødvendig, vi må tørre å fortsette å stå høyere også når vi leder, sier Steiring.

Les også: KFUM Oslo merker den økte respekten

Årsbeste offensivt

Det samme er også trener Vilde Rislaa inne på.

– Vi har vært bedre defensivt enn offensivt i år, og vi har jobbet mye med våre offensive kvaliteter i det siste. Her fikk vi se det. Vi kom vel alene med keeper fire-fem ganger, da må vi sette noen av dem. Jeg er enig i at dette var årsbeste av oss i en time, sier Rislaa som fikk gult kort av dommeren i sluttfasen uten at hun helt skjønte hvorfor.

– Jeg skulle bare gi en beskjed til dommeren, men det ble vel litt misforstår, sier Skeids hese trener.

Skeid-trener Vilde Rislaa i dialog med dommer Kristian Kristiansen. Han ga gult kort til begge lags trenere. (Vidar Ruud)

Også Strømmens trener fikk gult kort.

– Vi eier denne kampen, men så gir vi den litt fra oss. Vi må fortsette å være offensive i hodet selv om vi får et mål imot, sier hun om sluttfasen av kampen der Strømmen kunne fått en utligning.

Men den kom ikke og Skeid er likt med topplagene Kjelsås og Eidsvold Turn i 2. divisjon, avdeling 2.

Les også: Grorud berget uavgjort

---

FAKTA

2. divisjon menn, avdeling 2 mandag:

Alta – Junkeren 5-0, Gjøvik-Lyn – Ull/Kisa 1-4, Follo – Eidsvold Turn 0-2, Stjørdals-Blink – Grorud 2-2, Skeid – Strømmen 2-1.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen