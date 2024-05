Kruttsterk Loket-seier over opprykksfavoritten - og nå leder de serien

FROGNER STADION (Dagsavisen): Lokomotiv Oslo og Træff er to av lagene på de fire øverste nivåene som har sluppet inn færrest mål denne sesongen. To innslupne mål på seks kamper for Træff og fire innslupne mål på like mange kamper for Lokomotiv Oslo. Det var de harde fakta før de to lagene møttes til toppoppgjør på en glohet Frogner Stadion mandag ettermiddag.

Og det var lett å se at begge lagene har sluppet inn bare seks mål på 1080 minutter så langt denne sesongen. Det var langt mellom sjansene og i det hele tatt ganske lite som skjedde – før det tok fyr på tampen.

Først satte Mathias Trondal inn 1–0 etter en corner fra Daniel Campos etter 79 minutter. Ballen traff først pannebrasken til Andreas Haraldsen, som headet ballen på mål. Fra under én meter dukket Trondal opp og forlenget ballen i mål.

Offside? Ja, mente de fleste

Træff-spillerne var rasende og ville ha offside, men ble ikke hørt.

– Det er så offside at det faen ikke går an. Vi så det i reprise, men vi var helt klare på at det var kjempeoffside, sier kaptein Mika Mykkeltvedt og ler.

1–0 ble til 2–0 etter en grusom keepertabbe av Sivert Beinset to minutter senere. Den ellers så solide Træff-keeperen, som har spilt mot Raheem Sterling og Liverpool sitt juniorlag – for Molde – skulle sparke ut ballen. Den havnet rett i beina på Erlend Knutsen, som rundet Beinset. Tre sekunder senere lå ballen i mål etter skudd fra Ulrik Bjerke fra fire meter, som hadde fått ballen fra Knutsen.

– Vi prøvde å presse høyt, som vi lyktes mange ganger med. Så vant vi ball på siden og jeg satt den i mål med venstre. Vi prøvde å straffe keeperen, som ikke var den beste med ball i beina. Det var deilig at vi lyktes med det, sier målscorer Bjerke.

Her har akkurat Ulrik Bjerke satt inn 2-0. (Even Lübeck)

– Det er trening onsdag

Og dermed vant Loket 2–0.

– Jeg synes vi er det beste laget gjennom hele kampen, egentlig. Det er ganske få sjanser begge veier før vi scorer to mål, men jeg synes vi har god kontroll. Nå har vi slått Lørenskog borte og Træff hjemme, og ikke sluppet inn mål i de to. Men – det er trening onsdag, sier trener Erik Urdal og ler.

– At vi avgjør viser at vi har bra intensitet på trening og stiller opp. Gode treninger kommer man langt med. Så jobber vi for hverandre og stiller krav for hverandre. Vi er gode defensivt fordi vi tåler tøff trening, sier treneren videre.

Målscorer Bjerke sier:

– Vi vet at vi er bra trent, og jo lenger kampen blir og det står 0-0, har vi troen. Vi har scoret sene mål tidligere denne sesongen.

Tabelltopp og holdt nullen igjen

2–0 gjør at det ble en ny smultring i protokollen for Loket, også kalt å holde nullen. Det var klubbens fjerde på de første sju kampene! Og som om ikke det var nok, gikk de også forbi Træff på tabellen med triumfen mandag. Nå leder Loket 3. divisjon avdeling 5, poenget foran Træff.

– Det er fortsatt mange kamper igjen. Nå er det økt onsdag og torsdag, før vi har ny kamp til helgen. Vi har bare spilt sju runder og det er lenge igjen til mål, så vi tar ikke av enda, sier trener Urdal.

– Det blir jo ikke bedre enn dette. Vi kan ikke ta av, for det er ny kamp til helgen igjen. Men tabelltopp og 25 grader. Det er ikke verst. Vi må tenke neste, men det blir nok en liten feiring, sier Bjerke og ler.

Kaptein Mika Mykkeltvedt og Lokomotiv Oslo har nå holdt nullen i fire av sju kamper. (Even Lübeck)

Sjansefattig start

Det er ingen vits å skrive side opp og side ned om de første 45 minuttene. Det var tydelig å se at Lokomotiv Oslo hadde jobbet med gjenvinning av ball på trening, for Træff fikk ikke mange tidels sekunder på seg med ball da Loket mistet ball. To sjanser kan vi nevne:

Preben Åsland kom alene med keeper etter 10 minutter, men forsøket var for svakt og ble reddet.

Den største sjansen kom etter halvspilt omgang da Træffs Dino Okanovic fikk ball på 20 meter og skjøt. Forsøket gikk i krysstanga før returen ble reddet på strek. Men mål ble det ikke, og dermed sto det 0–0 til pause.

Store Træff-sjanser

Træff var friskest etter pause og skapte to gode muligheter i løpet av de første tre minuttene. Først fikk 8 en god skuddmulighet fra ti meter da han fikk tid og rom til å skyte, men skuddet gikk rett på Pieroth. Like etter fikk 10 gå opp upresset etter en corner, men headingen gikk over.

Så var det Loket sin tur ved 20. Han sto helt alene i boks og fikk pasning fra Kasper Hoftvedt, men hadde på den berømte ryggsekken da han skjøt, og ballen gikk langt over. Likevel hadde det skjedd mer de første fire minuttene i 2. omgang enn i hele første!

Så roet tempoet seg betraktelig, og etter noen halvsjanser, som et frispark fra 20 meter langt over fra Ulrik Bjerke, fikk gjestene en stor mulighet etter 70 minutter, ut av intet. Sivert Røberg kom alene med keeper, men vinkelen ble for skrå og forsøket gikk i nettveggen.

Eksploderte for hjemmelaget

Fem minutter senere var Træff nære igjen – to ganger på rad. Først fikk Kristian Selmer skutt fra åtte meter, men en oppofrende takling fra Preben Åsland sørget for corner. På den ble det headet like over fra Forren.

Så – litt mot spillets gang – tok Lokomotiv Oslo ledelsen, før de økte igjen to minutter senere.

Dermed endte det 2–0 til Lokomotiv Oslo, som topper tabellen med 17 poeng.

– Vi er veldig fornøyde med kampen. Det var jo 25 grader, så vi visste at hvis vi var tålmodige og trillet ball, kom sjansene til å komme. Kjempedigg, avslutter Bjerke.