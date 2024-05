Buduson om mulig Skeid-spill: - Vi ble aldri enige

Buduson scoret “bare” fem mål på 32 kamper i cup og serie i fjor, men har tidligere bøttet inn mål for Skeid og står med imponerende 62 mål på 136 kamper for klubben.

Etter nedrykket i fjor var det mye snakk om Buduson kom til å komme tilbake eller ikke, men storscoreren selv var kryptisk. Heller ikke trener Vilde Rislaa ville si all verdens når vi i Dagsavisen spurte.

– Buduson trener de dagene han har anledning til det. Vi får se om han er tiltenkt å være med i 2024, men han trener og holder seg i form, sa hun i februar.

Trente litt med klubben

Skeid prøvde og feilet med en rekke spisser på prøvespill i vinter og landet til slutt på tidligere Moss-spiss Kabamba Kalabatama. Likevel hadde nok både Rislaa og alle med et oksehjerte et brennende ønske om å se Buduson tilbake i Skeid-drakt også denne sesongen.

Men det virker lite trolig, røper Buduson til Dagsavisen, da han slo av en prat etter det skuffende 0-2-tapet for Ull/Kisa lørdag.

Han var på plass for å se gamlelaget, som nok gjerne tenkte de skulle hatt Buduson på topp.

- Jeg var og trente litt i januar og februar, men det er alt for mye jobb for meg til å kunne fortsette med spill i Skeid. Jeg har ikke rørt en fotball på to måneder, så jeg spiller ikke i Skeid i år, sier Buduson.

Johnny Buduson med en av sine mange scoringer i Skeid-trøya. (Vidar Ruud)

Er i full jobb

Jobben er innenfor regnskap og tar mye tid, sier Buduson. Så mye tid at det ikke lar seg kombinere med spill for Skeid på nivå tre.

- Vi har hatt samtaler, jeg og Skeid, men vi ble aldri enige. De har jo vært bra ellers i sesongen og det har ikke sett ut som om de har trengt meg, sier han og ler.

- Kribler det i beina når du ser gamlelaget spille?

- Ikke egentlig. Formen er ikke der nå, så jeg hadde ikke hatt mye å bidra med. Jeg har slått fra meg tanken om at jeg kunne vært utpå der og bidratt. Jeg er ikke i form, men det er gøy å se på tidligere lagkamerater. Men nei, det blir ikke Buduson-comeback i år, det kan jeg si med veldig stor sikkerhet, avslutter Buduson, som også har spilt i Haugesund, Fredrikstad og HamKam.

Les også: Frigg herjet med serielederen

Les også: Uavgjort for Grorud i jevn 2. divisjon

---

FAKTA

Slik har Skeids innledning sett ut i 2. divisjon:

Tromsdalen 2-2 (h), Strindheim 3-0 (b), Kjelsås 1-0 (h), Follo 1-0 (b), Ull/Kisa 0-2 (h).

Neste kamp: Søndag 12.5: Junkeren (b).

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen