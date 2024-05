Nå er Frigg i gang – herjet med opprykksfavoritten

AJ ARENA (Dagsavisen): Storscorer Ulrik Ferrer, som har vært Friggs beste spiller de siste årene, måtte stå over hjemmeoppgjøret mot Oppsal sist. Da vant faktisk Frigg 1-0, men mot søndag ventet sesongens tøffeste oppgave så langt denne sesongen i serien da ubeseirede Bærum sto på motsatt banehalvdel på AJ Arena.

Noen tenkte kanskje at Frigg var bedre uten Ferrer, men akkurat dét beviste Ferrer at Frigg ikke er. Spissen scoret to mål, kunne scoret tre-fire til og var svært toneangivende da Frigg vant overlegent 3-1. Han vant også enkelt spissduellen mot Lasse Bransdal, som var overlegen toppscorer før søndagens kamp.

– De som tror Frigg er bedre uten meg kan ta seg en feit bolle. Det kan du sitere meg på, sier Ferrer og ler etter kampen mellom lagene som var de fleste, inkludert Dagsavisen, ble tippet som nummer 1 og 2 før sesongen.

– Det vi har holdt på med har lite med enkeltspillere å gjøre, det handler mer om rytme, tempo og struktur. Ulrik er jo veldig god og viktig for oss, og absolutt ikke for dårlig for 3. divisjon, sier trener Magnus Aadland og smiler.

Blandede følelser

På spørsmål om hva han tenker om kampen, sier Ferrer:

– Det er en blandet følelse etter kampen, faktisk. Det var jævlig deilig med en lagseier, men det er litt surt at jeg ikke fikk hat tricket, med så mange store sjanser og straffebom. Jeg ligger bakpå kroppslig og med målene, så jeg må opp i ringa. Nå aner jeg ikke hvor mange Lasse Brandsdal har, men gi meg et par kamper, så tar jeg han igjen.

Målvakt og kaptein Egil Evensen var fornøyd, men mest lettet, etter kampslutt.

– For vår del er det litt forventet. I det siste har vi skrudd opp en del hakk i intensitet og trøkk på trening og i kamp. Vi har tatt noen runder med oss selv. Kvaliteten bor i laget her, så vi måtte bare ut og gjøre jobben, noe vi gjorde nå.

– Vi slipper ikke til så mye og føler vi har grei kontroll stort sett i hele oppgjøret, spesielt når vi ligger dypt og stenger rom. Så har vi mye å gå på i presspillet vårt, når vi jager ball. Jeg skulle ønske vi kunne hatt mer ball i 2. omgang, men vi jobber oss sakte, men sikkert litt nærmere der vi vil være, sier trener Aadland.

Storspiller fikk til lite

Frigg nøytraliserte som nevnt Bransdal, som fikk til svært lite og nesten ikke hadde et skudd på mål.

– Det er forventet og på tide at Ulrik viser seg fram, og nå var han mye bedre enn Bransdal. Det var kjempeviktig og bra av oss å ikke gi Bransdal tid og rom, men vi fokuserer mest på oss selv. Da har det ikke noe å si hva og hvem vi møter, sier Evensen.

– Vi hadde ingen særlig plan for å stoppe Bransdal. Forsvarsspillet vårt skal handle om ball og våre spillere. Vi vet at hvis gode spillere får mye tid og plass, scorer de også mål. Får de lite tid og plass, scorer de færre mål. Om det er Bransdal eller hva som helst annet, har ikke så mye å si. Det handler mest om oss, sier Aadland.

– Ambisjonene våre er jo å være best i 3. divisjon. Vi hadde ingen respekt for dem og ingen fokus på dem heller. Den ene stopperen vår spurte hvilken formasjon Bærum stilte i, og det gir vi blanke faen i, sier Aadland.

Halvsjanser før mål

Frigg kom best i gang og kom rundt på kant og fikk slått inn tre ganger før det var spilt tre minutter. Det var gjestene som var best i åpningen og nevnte Ferrer fikk en enorm mulighet til å sette inn 1-0 etter 20 minutter. Et innlegg ble slått inn fra Cassidy og traff pannebrasken til Ferrer, men headingen fra fem meter gikk på uforståelig vis utenfor.

Så var det Bærum sin tur. Nærmere halvtimen sto på kampuret da Edi Markovic fikk skutt upresset fra 15 meter. Via fingrene til Egil Evensen gikk forsøket i stolpen og ut. Og på den påfølgende corneren var Bærum enda nærmere da tidligere Oppsal-spiller Edvard Khatracjan skjøt utenfor fra fem meter.

Men det var Frigg som tok ledelsen etter 36 minutter. Spissen fikk ball på 12 meter etter pasning fra Sawaneh og skjøt i steget. Ballen gikk under Andreas Vedeler og i mål til 1-0 til gjestene.

To raske mål til

0-1 ble til 1-1 tre minutter senere. Først prøvde Juba Moula seg fra distanse, men skuddet gikk i blokka. På returen fikk Markovcis stå og prikke ballen i lengste hjørne til 1-1.

Men det var Frigg som gikk til pause med ledelse. 30 sekunder før klokken passerte 45 ble Ferrer spilt nydelig fri av Cassidy. Igjen var Ferrer smart og satte ballen under Vedeler, denne gang til 1-2.

Dermed sto det 2-1 til Frigg til pause.

Annullert mål og mål andre veien

63 minutter var spilt da Ferrer var nært hat trick. Gray kom rundt på venstre og slo knallhardt inn. Ferrer kom i 100, men var halvsekundet for sent ute til å skli ballen i mål. Tre minutter senere fikk Ferrer en enda større sjanse da han var på først på en retur etter et skudd fra Stian Barane, men han fikk ikke nok klem på skuddet, som trillet på linjen før Bærum fikk klarert.

Med kvarteret igjen trodde Lasse Bransdal at han hadde utlignet til 2-2 med et hodestøt etter en corner, men målet ble annullert etter en forseelse i boks.

Så fikk Frigg straffe da Kidane ble lagt i bakken i boksen. Ferrer kunne gjøre sitt tredje, men skled (!) da han skulle skyte, og ballen gikk langt over.

– Jævlig irriterende. Jeg bruker små knotter, og på en litt våt kunstgressmatte ødela det for meg. Det er surt. Jeg spurte keeperen hvilken vei han hadde gått. Jeg hadde satt den om jeg ikke hadde sklidd. Bombesikkert, sier Ferrer.

Men til slutt fikk Frigg den forløsende 3-1-scoringen, og det skjedde etter en corner etter 87 minutter. Ole Johan Meløy, som kom inn 30 sekunder før, raget høyest i boks etter en nydelig innersvinger og fastsatte sluttresultatet til 3-1.

- Vi gikk i oss selv og har innsett at vi må være fullt påskrudd om vi skal vinne i denne avdelingen. Vi vet at vi er veldig gode når vi først er gode, og i dag var vi påskrudd og på. Nå er Frigg i gang, avslutter Ferrer.

Kampfakta

Fotball, NorskTipping-ligaen avd. 3

Bærum – Frigg 1-3 (1-2)

AJ Arena, 150 tilskuere

Mål: 0-1 Ulrik Ferrer (36), 1-1 Adi Markovic (39), 1-2 Ferrer (45), 1-3 Ole Johan Meløy (87).

Gule kort: Jakob Jørgensen, Frigg.

Frigg: Egil Evensen – Marius Cassidy, Øyvind Heia, Trygve Løberg, Samuel Gray – Varg Støvland, Joakim Holmedahl (Peder Nomell etter 69), Benjamin Rio-Moe (Jakob Jørgensen etter 87) – Stian Barane (Adonai Kidane etter 69), Ulrik Ferrer (Aksel Engesvik etter 87), Ebrima Sawaneh (Ola Johan Meløy etter 87).

