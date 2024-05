Lyn ga fra seg seieren i sluttminuttene

Dermed er laget som Lyn kjempet jevnt med i toppen i fjorårets 2. divisjon fortsatt ubeseiret i OBOS-ligaen og deler tabelltoppen med Stabæk og Kongsvinger.

Det forteller i hvert fall Lyn at mulighetene er mange i denne divisjonen også. Men laget har altså bare en seier på sine seks første kamper. Det trengs noen trepoengere snart.

Ble passert av VIF

Største skår i gleden over at seieren glapp på slutten var kanskje at Vålerenga smatt forbi Lyn på tabellen.

For dette så lenge veldig lovende ut for Lyn. Etter en førsteomgang der kampen var ganske jevnspilt gikk Lyn i ledelsen etter en drøy halvtime. Og den scoringen var minneverdig.

Henrik Loholt Kristiansen slo hjørnesparket som midtstopper Daniel Schneider møtte med en imponerende kraft. Det så i hvert fall slik ut da ballen sang i nettet bak Egersund-keeper Anders Klemensson.

Egersund tok over

Med litt flyt kunne Lyn ledet mer ved pause, mens Egersund tok mer tak i begivenheten etter hvilen.

Seks minutter var spilt da Lyn-keeper Alexander Pedersen leverte en praktredning på en avslutning fra kort hold. Der kunne det stått 1–1.

Det kunne det også gjort åtte minutter senere da Stian Michalsen dundret ballen i tverrliggeren. Den avslutningen kom på en kontring etter en Lyn-corner.

Like før dette hadde Andreas Hellum en god mulighet for Lyn.

Egersund hadde også en ball i nettet, men den scoringen ble korrekt annullert da ballen ble sparket ut av hendene til Lyn-keeper Pedersen.

Sluttspurten

Magnus Lankhof Dahlby har vært innom en rekke klubber, også Vålerenga og Grorud i Oslo, og ti minutter før slutt fikk han sitt innhopp. Fire minutter før full tid glemte Lyn-forsvaret å dekke opp han slik at Dahlby kunne sette inn utligningen fra kloss hold etter en hard heading på tvers i feltet.

Like etter kunne hjemmelagets Henrik Falchener blitt matchvinner, men skuddet hans fra femmeteren ble litt klønete og Lyn-keeper Pedersen vartet igjen opp med en sterk redning.

Fire minutter på overtid var det Lyns målscorer som også kunne blitt matchvinner, men Daniel Schneiders gode skudd gikk like utenfor. Gutten har det både i hodet og beina.

I fjor skilte ett eneste mål disse to lagene etter en hel sesong. Kanskje det skal bli slik i år også? Denne kampen kunne jo tyde på det.

Lyn er som kjent slått ut i cupen, så neste oppgave blir hjemmekampen mot Levanger kommende lørdag. Den kampen spilles på Bislett, som dermed blir lagets tredje hjemmebane for sesongen.

PS. Lyn slapp å møte en av fjorårets nøkkelspillere. Henrik Elvevold satt på benken for Egersund og kom ikke innpå.

---

FAKTA

1. divisjon menn lørdag, 6 serierunde:

Egersund – Lyn 1–1 (0–1)

B&G-Parken: 1071 tilskuere.

Mål: 0–1 Daniel Schneider (33), 1–1 Magnus Lankhof Dahlby (86).

Dommer: Ole-Alexander Ekeli Valen, Kråkerøy.

Gult kort: Ibba Laajab, Malvin Ingebrigtsen, Henrik Kristiansen, Lyn.

Egersund (4-3-3): Anders Klemensson – Jo Stålesen, Ådne Midtskogen, Henrik Falchener, Robert Williams (Magnus Lankhof Dahlby fra 79.) – Horenus Taddese, Chris Sleveland, Ingvald Halgunset – Heine Åsen Larsen, Andreas Helmersen, Stian Michalsen (Magnus Høiseth fra 79.).

Lyn (4-3-3): Alexander Pedersen – Herman Solberg Nilsen, Daniel Schneider, William Sell, Jørgen Vedal Sjøl – Julius Skaug (Jacob Hanstad fra 68.), Even Bydal (Adrian Berntsen fra 82.), Henrik Kristiansen – Anders Bjørntvedt Olsen, Andreas Hellum (Ibba Laajab fra 61.), Mathias Johansen (Malvin Ingebrigtsen fra 68.).

Øvrige resultater: Levanger – Sogndal 0-0, Mjøndalen – Aalesund 1-1, Raufoss – Åsane 1-0, Sandnes Ulf – Moss 3-3, Stabæk – Kongsvinger 5-0, Start – Ranheim 0-0, Vålerenga – Bryne 1–0.

---

