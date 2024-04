Nytt byderby mellom Vålerenga og Lyn: - Vi opplever stigning

Lyn fikk sin første seier for sesongen da de slo LSK Kvinner 1–0 på Kringsjå fredag for en uke siden.

Den seieren feiret de ved å dra i samlet flokk på Lyn – Vålerenga sammen med 25.000 andre på Ullevaal stadion dagen etter.

Tøff sesongstart

Det er et stykke til kvinnefotballen kommer dit i Norge, men kampene mot Vålerenga er uansett spesielle. Lørdagens duell går på Intility Arena.

Og den avslutter Lyns tøffe sesongstart der de har fått de fire antatte topplagene i fire påfølgende kamper. Men ettmålstapene for Rosenborg og Brann og seieren over LSK Kvinner viser at dette laget er vrient å spille ut.

I kampen mot LSK Kvinner ble midtstopper Trine Skjelstad Jensen kåret til banens beste. Hun stoppet at LSK Kvinner hadde å komme med.

VIF vant alle i fjor

– Det ble en ganske optimal kamp for min del. LSK gjorde ting som jeg er god på. Det er godt å få brukt styrkene mine, men det er jo laget som gjør dette. Vi opplever stigning, sa Bodø-jenta til Dagsavisen etter den kampen.

Vålerenga møtte Lyn fire ganger i fjor, og alle kampene endte med seier. Tre i serien og en i cupen.

Men semifinalen i cupen er den Lyn fokuserer på. Laget tapte 2–3 etter å ha gitt VIF kamp til døra.

Vålerenga spilte seriekamp denne uka, en framskutt kamp mot Stabæk fordi laget skal ut i kvalifisering til mesterligaen.

Kampen ble vunnet 3–2 i en kamp som vil bli husket for Stabæktrener Jan Jönssons oppsiktsvekkende takling av VIFs tomålsscorer Karina Sævik.

Nils Lexerød peker mot tabelltoppen. Janni Thomsen mottar instrukser. (Håvard Sollie)

Kun en har scoret på VIF

Dermed har laget møtt Stabæk to ganger allerede og Stabæks Iris Omarsdottir er den eneste spilleren i ligaen som har scoret på Vålerenga i år, attpåtil i begge oppgjørene.

– Vi burde avgjort den kampen tidligere, men vi har ballen mye og spiller fin angrepsfotball. Vi elsker å vinne, sa kaptein Janni Thomsen til Dagsavisen etter kampen.

Hvor glade de er i å vinne vil de vise lørdag også. Det er kanskje derfor de leder serien.

Kampen sendes direkte på NRK1 klokka 16.45.

---

FAKTA

VIFs seriekamper til nå:

Stabæk 3–1 (h), Kolbotn 4–0 (h), Røa 2–0 (b), Stabæk 3–2 (h)

Lyns seriekamper til nå:

Åsane 1–1 (b), Rosenborg 0–1 (h), Brann 1–2 (b), LSK Kvinner 1–0 (h)

---

