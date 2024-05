To låter skiller seg ut

To låter utmerker seg foran kveldens delfinale i årets Eurovision Song Contest, som går av stabelen tirsdag kveld i Malmö. I alt femten artister konkurrerer i delfinale 1, og ti av dem vil gå videre til finalen lørdag 11. mai. De femten landene i delfinale 1 er: Kypros, Serbia, Litauen, Irland, Ukraina, Polen, Kroatia, Island, Slovenia, Finland, Moldova, Aserbajdsjan, Australia, Portugal og Luxemburg.

Delfinale 2 arrangeres torsdag 9. mai. Da skal blant andre Gåte fra Norge, i ilden. De 16 landene i denne andre delfinalen er: Malta, Albania, Hellas, Sveits, Tsjekkia, Frankrike, Østerrike, Danmark, Armenia, Latvia, Spania, San Marino, Georgia, Belgia, Estland, Italia, Israel, Norge, Nederland.

I tillegg til de som vinner finaleplass gjennom delfinalene, har fjorårets vinner, vertslandet Sverige som representeres av norske Marcus og Martinus, sikker plass i finalen som i alt vil telle 26 deltakere. Det inkluderer de såkalte «The Big-5»-landene, som er Frankrike, Tyskland, Spania, Italia og Storbritannia, som går rett til finalen lørdag uten å måtte ta veien om delfinaler.

Silia Kapsis fra Kypros er en av de yngste i Eurovision-sirkuset. Hun framfører «Liar». (Sarah-Louise Bennett/EBU)

---

2

Kypros

Silia Kapsis

«Liar»

---

Hun er knapt nok gammel nok til å komme inn på etterfestene, Silia Kapsis, som er greskkypriot oppvokst i Australia og altså Kypros sitt håp i ESC 2024. Det er et tynt håp. «Liar» blir en for generisk kopi og på langt nær så egenartet som popstjerneforbildene hun legger seg tett opp til.

Les også: Utenfor NRK nekter demonstrantene å gi opp håpet om at Israel skal utestenges fra Eurovision (+)

---

2

Serbia

Teya Dora

«Ramonda»

---

Teya Dora er en megastjerne i hjemlandet og på Balkan generelt. Hennes største hit, «Džanum», har over 120 millioner strømminger. Eurovision-bidraget «Ramonda» vil nok slite med å komme opp i den ligaen, en ganske intetsigende ballade som hun for all del synger fint, men som selv ikke innslaget av Balkan-folklore kan løfte noe særlig lenger enn til en delfinale.





---

4

Litauen

Silvester Belt

«Luktelk»

---

En elektropoplåt for de dunkle klubbene som faktisk høres ut som den er laget etter 2020 og ikke en gang på 1990-tallet. Silvester Belt synger den kjølig og kontrollert på sitt eget språk, og det gir en egen klang til låten som med engelsk tekst trolig ville mistet det lille den har av egenart. Kanskje litt for tilbakelent i det melankolske hjørnet, men hvis klubbmiljøene husker å stemme blir nok denne med videre når Malmö-ekspressen forlater stasjonen.





Irland er ikke til å kjenne igjen med Bambie Thug og «Doomsday Blue». (Alma Bengtsson/EBU)

---

4

Irland

Bambie Thug

«Doomsday Blue»

---

Skulle gjerne vært flue på veggen når Johnny Logan ble introdusert for Bambie Thug og «Doomsday Blue». Dette er vel det dristigste Eurovision-grossistene Irland noensinne har sendt til konkurransen, en perfekt personlighetsspalting av en låt som har islett av Marilyn Manson, Jinjer og den søteste gothfolksangen du kan tenke deg. Dette er rent sirkus, Midgardsblot møter Eurovision, eller en heksesabbat hos Bambie Thug i Wonderland. Hvis dette slår an i Malmö, er det rett og slett fordi hen gjør noe helt nytt i denne konkurransen.

Les også: Nye låter: Hedda Mae jager troll og Aden Foyer nattens dronning (+)

Alyona Alyona (til venstre) sammen med Jerry Heil i Eurovision i Malmö. (Sarah Louise Bennett/EBU)

---

5

Ukraina

Jerry Heil, Alyona Alyona

«Teresa & Maria»

---

«Jeg er en ambassadør for landet mitt og gjør det jeg kan for å vise kulturen og språket mitt på scenen», sa den ukrainske rapperen Alyona Olehivna Savranenko til Dagsavisen i 2022, før hun som Alyona Alyona leverte en av de absolutt kuleste konsertene under det årets Oslo World-festival, på Blå. I Eurovision-sammenheng firer hun ikke på noe, og sammen med medvokalist og Eurovision-gjenganger Jerry Heil, har de gode odds for å gå helt inn i toppsjiktet. En deilig tung og medrivende slavisk låt med et melodiøst kor som smitter. Midtveis flyter Alyona Alyona naturlig inn med rappen, og viser hvorfor hun i løpet av de siste fem årene er blitt en av Europas fremste rappere.





---

4

Polen

Luna

«The Tower»

---

Luna er både artist, danser, skuespiller og mestrer til og med opera med en stemme som går utenpå det meste. «The Tower» er en energisk gladlåt som er velprodusert og med stemmen som blikkfang i et refreng som kan slå an. Som popsmed er Luna nærmest en historieforteller i måten hun legger fram en tekst som er blant konkurransens mest originale.

Les også: – Black metal-miljøet på nittitallet gikk gjennom det vi gjennomgår nå (+)

---

4

Kroatia

Baby Lasagna

«Rim Tim Tagi Dim»

---

Denne ruller av gårde Rammstein-light som en bulldoser med et effektivt intetsigende refreng som mest av alt minner om en dårlig tittel på en barnebok for de minste. Marko Purišić fra Umag har bakgrunn fra bandet Manntra, og også som soloartist er det rock med liksommørke understrømmer som gjelder, tidvis medrivende som fy. Vil appellere både til alle som vil ha glam og de som liker at Eurovision spiller på den hardere og mer gotiske rocken. Åpenbar kandidat til å hente seieren helt hjem til Kroatia.





Islandske Hera Björk under prøvene i Eurovision i Malmö. (Alma Bengtsson/EBU )

---

1

Island

Hera Björk

«Scared Of Heights»

---

Hun heter Björk, men dette er langt unna Islands store verdensstjerne Björk. Med en blanding av pop og soul blir dette så likt alt annet at det burde blitt utstyrt med en varseltrekant om akutt fare for kjedsomhet. Muligens det aller tammeste bidraget i denne første delfinalen, og det fra en Eurovision-veteran som blant annet deltok da Norge arrangerte konkurransen i 2010. Synger om høydeskrekk, men det må da være måte på forsiktighet.





---

2

Slovenia

Ravien

«Veronika»

---

Hvem denne Veronika er vites ikke, men verken hun eller artisten Ravien kjenner begrensingens kunst. Slovenia stiller med en powerballade skrevet i versaler, en poplåt som den gjennomskolerte sangeren bygger opp på lovende vis før den eser ut som en deig med altfor mye gjær. Stemmen hennes er for all del mektig og god, og skyter rett inn i elektrooperasfæren, men uten magemål den også.





Les også: Anmeldelse av Gåte på Rockefeller (+)

---

2

Finland

Windows95Man

«No Rules»

---

1990-tallets karma biter deg bak, og det med en Microsoft-oppdatering så flau at den ene vokalisten opptrådte kun i det som skulle illudere et nakent underliv i den finske finalen. Det gjorde på ingen måte saken eller sangen bedre. Eller sang og sang, som Windows95man er Teemu Keisteri en godt kjent kunstner og DJ i eurodance- og technomiljøet, men akkurat denne låten befinner seg i den plagsomme gale enden av eurotechno. Finnene har hatt noen gode originale innslag i Eurovision, som «Cha Cha Cha» som mange mener at burde vunnet i fjor. Det vil ingen mene i år.





---

2

Moldova

Natalia Barbu

«In The Middle»

---

Mellompartiet som er inspirert av folkemusikk har noe fint over seg, men resten av låten faller flatt og ender opp som teksten indikerer midt på treet. Eller litt under. Natalia Barbu er en stor stjerne i hjemlandet, og har en god stemme, her med autotune, men med engelsk tekst blir dette for intetsigende. Deltok også i 2007, da hun endte på tiendeplass. Det skal et under til om hun kommer like langt i år.

Les også: Den perfekte sommerpopen er her allerede (+)

---

3

Aserbajdsjan

Fahree feat. Ilkin Dovlatov

«Özünle Apar»

---

Tempomessig er denne i midtsjiktet i årets ESC, og bygger seg svevende og atmosfærisk opp med en sterk vokal fra Fahree og noen fine innslag av tradisjonsmusikk. Det siste gir «Özünle Apar» et særpreg som gjør at den løfter seg over feltets mer intetsigende popsanger, selv om de går seg litt vill på veien. Kan score noen ekstra poeng om de utløser energien når de framfører den live.

Australske Zaachariaha Fielding har med seg en didgeridoo-spiller på scenen. ( Sarah Louise Bennett/EBU)

---

3

Australia

Electric Fields

«One Mikali (One Blood)»

---

Australia har fått lov å bli værende som fast deltaker i Eurovision, noe som forklares med den enorme populariteten showet har «down under». Duoen Electric Fields som består av vokalist Zaachariaha Fielding og keyboardist/produsent Michael Ross, skal ha for at de inkluderer Yankunytjatjara, et av urbefolkningsspråkene i Australia. Og didgeridoo er heller ikke hverdagskost i Eurovision-sammenheng. Men som poplåt blir disse innslagene de mest spennende, mens melodi og refreng høres ut som hva som helst annet, lettglemt og uten feste.





Portugals Iolanda under prøvene foran Eurovision i Malmö. (Sarah Louise Bennett/EBU )

---

4

Portugal

Iolanda

«Grito»

---

Iolanda er en «ordentlig» artist, for å bruke det uttrykket. I denne sammenhengen betyr det at hun er ung sanger og låtskriver som har gått skole både på barene i Lisboa og på skole i England, og «Grito» har hun tilnærmet full kontroll over fra skisse til ferdig produksjon. Den er nok skrevet med denne konkurransen i tankene, holder jevnt godt nivå og tross den litt anonyme produksjonen preges låten av den portugisiske forkjærligheten for en melankolsk dragning mot både havet og fadoen.





---

3

Luxemburg

Tali

«Fighter»

---

Dette er Eurovision slik vi husker det fra det naivt tidlige 2000-tall, med akustisk gitar, litt fransk «chanson»-estetikk, litt moderne spansk flamenco og en melodi som innimellom fascinerer og forvirrer. Når den eksploderer i et «stort» og energisk refreng har den akkurat det som skal til for at Tali kommer seg videre til finalen for Luxemburg.