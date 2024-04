En fotballfest ingen forlot som tapere

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Alle de 22 spillerne som fikk gleden av å starte denne kampen, vil huske den resten av livet. Ikke på grunn av resultatet eller spillet, men på grunn av omgivelsene. Det er egentlig helt meningsløst at lag nummer 7 og 8 i nest øverst liga skulle oppleve dette. Men det viser potensialet i Oslofotballen når byens heteste lag endelig er i samme divisjon.

Og som min Dagbladet-kollega Tor Ulrik Bratland korrekt påpekte før avspark: Vålerenga hadde ikke fått denne opplevelsen hvis ikke laget hadde rykket ned i fjor. Så spørs de hvor fornøyd de var med ett poeng. Etterpå sto begge lags spillere foran sine respektive supportere og takket for kvelden.

VIF-supporterne fylte kortsiden mot øst med budskapet: “Det er kun ett lag i byen.”. Det er jo faktisk feil. Bastionen sto på kortsiden mot vest med sitt banner: “13 år i gjørma, samme lidenskap.” Det er jo smått utrolig at dette laget spilte i 3. divisjon for to år siden med veldig mange av de samme spillerne. Dommer Espen Eskås har dømt mesterliga i Manchester, nå dømte han Oslos nest beste og tredje beste lag mange år unna mulig mesterliga. Vi mimrer om at det er KFUM Oslo som er byens høyeste rangerte lag.

Det ble folksomt på banen etter at Daniel Håkans hadde sendt laget i ledelsen foran egne supportere. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Kampen? Vi fikk to flotte mål etter to fotballmessige fine øyeblikk. Elias Hagens pasning fram til Daniel Håkans VIF-scoring var det høy klasse. Den finske landslagsspilleren kunne spasere ballen i mål. Det er også verdt å nyte Andreas Hellums avslutningsteknikk da han satte inn Lyns utligning like før pause.

At Vålerenga måtte spille hele 2. omgang med en mann mindre etter Mees Rijks hodeløse taklinger og røde kort, endret forutsetningene. For VIF ville det være krise å tape denne prestisjeduellen. I den grad det var noen tapere her var det utvilsomt den utviste nederlenderen. Man kan ikke opptre slik på den største scenen.

Så hva blir effekten av denne enkeltkampen som i noen timer forvandlet Oslo til en sydende fotballby på linje med de mest intense lokalderbyene i Europa? Kanskje noen fikk sin første fotballopplevelse denne lørdagen og fikk øynene opp for hva dette spillet har å by på. Tribunelivet gjorde utvilsomt inntrykk.

Så får vi se hvor disse lagene ligger på tabellen når de møtes på Intility Arena til returkampen mandag 26. august. Vi får regne med at den kampen blir utsolgt også ettersom arenaen øst i byen bare tar 17.000 tilskuere. Men først er det tilbake til hverdagen. Lyn spiller neste hjemmekamp på Nadderud, Vålerenga skal til Mjøndalen. Og Lyn er fortsatt foran Vålerenga på tabellen. Ett mål skiller.

Vi håper spillerne minnes kruttrøyken fra Ullevaal og lagret den til minne om hva spillet om en enkel ball kan skape.

