Stabæk-trener Jönsson utestenges i flere kamper etter banestormingen

Avisen får bekreftet suspensjonen av Norges Fotballforbund fredag. På overtid av onsdagens oppgjør mellom Vålerenga og Stabæk stormet Jönsson ut på banen og gikk i kroppen på VIF-spiller Karina Sævik. Svensken ble utvist for manøveren.

– Ballen hadde vært klart ute, og jeg gikk en meter ut på banen for å ta den. Jeg ville få spillet i gang. Det var på overtid, og Vålerenga sparket bort ballen for at tiden skulle gå ut, sa Jönsson til NRK etter kampen.

Nå utestenges han i to kamper. Det er i tråd med forbundets retningslinjer.

«Disiplinærutvalget har ved sin beslutning lagt til grunn at Jönsson, ved sin inntreden på spillebanen, forstyrrer spillet og motstanderlagets spiller. I henhold til forbundsstyrets retningslinjer for sanksjoner tilsier dette en karantene på to kamper. Disiplinærutvalget har på den bakgrunn kommet til at en karantene på to kamper er en passende reaksjon på den aktuelle overtredelsen. I henhold til reaksjonsreglementet § 4-15 skal karantenen sones i de to neste seriekampene for samme lag treneren ble utvist for», gjengir Dagbladet.

Les også: Jönsson utvist etter «banestorming» mot VIF: – Ikke akseptabelt