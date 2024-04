Effektivt Lyn tok sesongens første seier: - Enorm lagseier

KRINGSJÅ (Dagsavisen): – Vi trenger ikke mange sjanser så lenge vi er effektive, sier matchvinneren til Dagsavisen. Målet kom ti minutter etter pause, da Lyns høye press ga Olsen muligheten.

– Jeg så Fiskerstrand stå langt ute så da var det bare å lobbe den over henne.

Det ble kampens eneste selv om LSK presset Lyn langt tilbake i banen i store deler av kampen. Men på siste tredel gjorde de akkurat det Joakim Dragsten og Trine Skjelstad Jensen ønsket. Nemlig å slå langt inn i midten.

– Vi har to enorme spillere bak der i Trine og Kirvil. Jeg er veldig glad for at LSK gikk for den planen mot slutten, sier Lyn-treneren til Dagsavisen.

Ballen gikk som en magnet mot Skjelstad Jensen. Hun var der med hode, beina, eller den kroppsdelen som trengtes for å klarere ballen.

– Det ble en ganske optimal kamp for min del. LSK gjorde ting som jeg er god på. Det er godt å få brukt styrkene mine, men det er jo laget som gjør det, sier stopperen.

Lagseier

Men det var mange flere som spilte en rolle i denne seieren. Slik som kampen utviklet seg måtte hele laget bak ballen og forsvare.

– Det er jo egentlig ikke det vi ønsker, men det var det vi måtte, sier Røsholm Olsen. Hun ble symbolet på hva dette kostet da hun måtte ut med krampe femten minutter før slutt.

Trine Skjelstad Jensen ble kåret til banens beste av den lokale juryen. (Håvard Sollie)

– Jeg løp det jeg kunne, men ville helst holde 90 minutter. Det er ingenting som føles bedre enn å være med å bidra. Dette var helt fantastisk deilig, og så utrolig nervøs jeg var på slutten, sier hun.

– Det er en fantastisk moral i dette laget. Det er grunnen til at vi klarer det. Vi forsvarer oss utrolig bra. En etterlengtet seier for oss, sier Dragsten.

Jubileumskamp for Hernes

Selma Hernes mottok blomster før kampen av styreleder i Lyn Fotball, Line Blekeli. (Håvard Sollie )

Foran en brøkdel av morgendagens Ullevaal-publikum var det først Selma Hernes som kom i fokus. Hun spilte nemlig sin 100. kamp for klubben, og sånt blir det blomster av.

– Det er fantastisk gøy for meg å runde 100 kamper for klubben. Det er stas, sier hun. Plutselig er 24-åringen blant de mest erfarne i klubben.

– Det er litt rart. Jeg ser jo mange unge spillere rundt meg, men føler meg ikke så gammel selv. Men det krever at man tar litt mer ansvar, og det er en fin utfordring. Det er også fint med litt kontinuitet i laget, sier Hernes som melder seg inn i 100-kampersklubben der andre kontinuitetsbærere som Anna Palm, Jenny Olsen, Emilie Closs og Kirvil Odden Sundsfjord er.

Hernes startet også i jubileumskampen, sammen med Cornelia Fladberg og Kristin Holmen sentralt. Trener Joakim Dragsten mønstret den samme elleveren som mot Brann.

Lå lavt og tok imot

Smilene satt løst i Lyn etter kampen. Her er trener Joakim Dragsten. (Håvard Sollie)

Fredagens hvite centimeter hadde smeltet og spilleforholdene var raske. LSK Kvinner tok initiativet fra start og hadde det stort sett i førsteomgang som var meget sjansefattig. Gjestene kunne tatt ledelsen i omgangens siste minutt, men Lyn fikk avverget med et nødskrik. De røde og hvite hadde noen langskudd som de beste forsøkene, men slet med å holde ballen i laget og komme seg igjennom.

– Vi ønsker egentlig å holde ballen mer i laget og diktere tempoet, men vi evnet det ikke. Vi hadde problemer med å spille oss kontrollert inn på dem, sier Dragsten om førsteomgangen.

Etter pause kom scoringen ut av ingenting, før Lyn igjen havnet bakover i banen, men uten å slippe til en eneste 100-prosentsjanse.

– Med Trine sentralt, en solid Kirvil bakerst, gode sidestoppere og midtbanespillere som faller ned tidlig kan vi egentlig ta imot hva som helst fra hvem som helst, sier Dragsten.

Støtter gutta på Ullevaal

Da Miriam Mjåseth tok rennefart og sklitaklet Mia Authen på overtid sto jubelen i taket. Like etter blåste dommeren av.

– Dette var helt utrolig deilig. Vi ble presset hardt på slutten der, jeg var så nervøs, sier Selma Hernes.

Da har det ene Lyn-laget vunnet. Lørdag skal omtrent hele laget støtte gutta på Ullevaal. – Vi har ordnet billetter for hele troppen og gleder oss, sier Joakim Dragsten. Man nyter det nok enda litt mer med en trepoenger i lomma.

---

Kampfakta

Toppserien, runde 4 fredag

Lyn – LSK Kvinner 1–0 (0–0)

Kringsjå kunstgress, 302 tilskuere

Dommer: Maliha Ahmady, Mjøndalen IF

Mål: 1–0 Jenny Røsholm Olsen (56.)

Gule kort: Trine Skjelstad Jensen, Kirvil Odden Sundsfjord, Mathea Berget, Lyn. Cecilie Fiskerstrand, LSK Kvinner.

Lyn:

Kirvil Odden Sundsfjord – Vilde Asbøll, Trine Skjelstad Jensen, Tanja Myrseth (Sofie Tunes fra 64.) – Anna Palm, Selma Hernes (Mathea Berget fra 64.), Kristin Holmen, Cornelia Fladberg (Miriam Mjåseth fra 90.), Solveig Slemmen – Kamilla Melgård, Jenny Røsholm Olsen

---

