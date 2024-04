Oppsals misjon: Alle skal med til en billig penge

Nei, Oppsal forventer ikke å nå cupfinalen på Ullevaal stadion. Men de kan gjerne skape litt røre ved å lage trøbbel for Vålerenga torsdag ettermiddag. Mandag vant de sin 3. divisjonskamp 4–3 på overtid på Trasop kunstgress og fikk de rette vibrasjonene foran torsdagens kamp.

Onsdag var det solgt over 2000 billetter. For dem som har besøkt Trasop kunstgressbane skjønner man at det blir trangt. Men det er plass til flere i skogene rundt banen.

Det har vært mye dugnad de siste dagene for å rigge til cupfest.

Grep mot dyrtid

Men Oppsal er først og fremst en breddeklubb som har tatt noen grep mot dyrtid og økte kostnader i barnefotballen.

Under koronaen skapte de et spontant inkluderingsfond som skulle bidra at også de som ikke hadde råd til å betale treningsavgift etter råd til cuper skulle få bli med.

Uten bidrag fra noen andre enn private givere har fondet vokst og vokst og til nå har klubben utbetalt omslag 300.000 kroner til klubbmedlemmer som har slitt med regningene.

– Dette er viktig, og dette er vi stolt av, sier daglig leder Jørgen Grydeland til Dagsavisen.

Systemet er ubyråkratisk og det er kort vei fra søknad til støtte. De økte forskjellene i Oslo er synlig også på Oppsal. Dyrtiden rammer ulikt.

Men alle må få spille fotball.

Jørgen Grydeland er daglig leder i Oppsal. (Aslak Borgersrud)

Da laget slo Sarpsborgs 2. lag 4–3 mandag, stormet 250 unger banen etter kampslutt. Det er barna som er i fokus på Oppsal. Der jentesatsingen også er stor og bevisst. Til den har de også fått støtte fra departementet.

Av de drøyt 1100 medlemmene i klubben er jentene i mindretall, men andelen er økende.

Startet i det små

Spillerne i 3. divisjon er ukjente for folk flest, men er forbilder i klubben. Yazdin Kamara scoret hat trick mandag og er en av heltene. Kaptein Anujan Rajendram vil gå foran.

Men i medlemsmassen er det mange spillere som vet at foreldrene sliter med å betale. Det vil si, det skal dem helst ikke vite.

Inkluderingsfondet, som McDonalds på Bryn var med å starte med et bidrag på 50.000 kroner for tre år siden, har hatt effekt. Barn skal ikke bekymre seg over prisnivået på treningsavgifter og medlemskap.

– Det er også dem som kvier seg for å søke og da har vi gått gjennom medlemsregistrene og sett de som ikke har betalt de siste årene og tilbudt dem støtte. Det har også gitt effekt. Dette er jo et fond vi ikke skal tjene penger på, men som skal gå til dem som trenger det, sier Grydeland.

Det var 600.000 kroner i fondet på det meste, nå er halvparten utbetalt og i forbindelse med kampen mot Vålerenga kommer det ytterligere 100.000 inn i fondet gjennom en aksjon blant firmaer som har bidratt. Sammen om noe større, er slagordet.

Alt kan skje med Oppsal

Fotballmessig har sesongen vært en berg-og-dal-bane med store skiftninger fra toppnivå til bunnivå. Laget spiller i 3. divisjon.

I 1. runde i cupen ble 2. divisjonslaget Follo slått 3–1. I serien er det blitt 3–2 over Åskollen, 1–5 for KFUM Oslos 2. lag og 4–3 over Sarpsborgs 2. lag.

Etter cupkampen mot Vålerenga torsdag venter et nytt derby mot Frigg på Majorstua søndag.

Laget ligger på fjerdeplass på tabellen og trenerne Umar Malik og Samir Sabha vet de har en tropp med mye ferdigheter og morsomme påfunn.

Vålerenga kommer til kampen med bare en seier på fire kamper i OBOS-ligaen.

---

FAKTA

Torsdagens gjenstående kamper i 2. runde i cupen:

17.00: Oppsal – Vålerenga (Trasop kunstgress), 18.00: Eik Tønsberg – Fredrikstad, Hønefoss – Sarpsborg 08.

---

