Lyn- og VIF-supportere sluses inn fra hver sin kant. Massivt politioppbud på Ullevaal

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Det syder og koker utenfor stadionmurene en time før kampstart. Politiet har satt opp bilsperrer mellom supportergrupperingene som gjør at snusingen inn på arenaen går smertefritt.

Tross mange synlige berusede personer, har det går fredelig for seg til nå.

– Politiet har sagt til oss at de gleder seg til oppdraget, så dette skal gå fint, sier Lyns prosjektleder for kampen, Bjørn Gahr Jønsberg til Dagsavisen.

Begge supportergrupper har hatt folketog opp til Ullevaal, men de entrer arenaen fra hver sin kant. VIF-supportere får ikke går av på Ullevaal stadion, men må bruke Berg Tbane-stasjon.

– En av grunnene til at vi ønsket Ullevaal er at det er mye enklere å håndtere supportergrupperinger her, sier Jønsberg.

Vålerengas supportere ankommer Ullevaal stadion. (Terje Pedersen/NTB)

I timene før avspark har supportere fra begge lag preget bybildet rundt Ullevaal. Vålerenga hadde folketog fra Bislett.

Kampen har avspark klokka 18.00. Lagene er nummer sju (Lyn) og åtte (Vålerenga) i OBOS-ligaen og blir den mest sette kampen på dette nivået i Norge noensinne.





