Lyn-damenes tøffe sesongstart fortsetter – Brann snudde til seier

Lyn startet sesongen med 1-1 borte mot Åsane, før det ble knepent 0-1-tap for Rosenborg. Lørdag var det en annen seriefavoritt som var motstander, da Lyn i likhet med Røa, hadde tatt turen til Bergen lørdag. For Lyns del var det for å møte Brann, som nylig spilte nokså jevnt mot verdens beste lag, Barcelona.

Nokså jevnt var det også på Stemmemyren, da Lyn forsvarte seg strålende den første halvtimen. Det gjorde at Brann ikke skapte noen verdens ting, selv om laget hadde ballen veldig mye. Lyn skapte selv også fint lite, slik at den første halvtimen ikke var noe fyrverkeri i det bergenske regnværet.

Like over halvtimen snappet Anna Aahjem opp et for kort tilbakespill fra Lyn, og setter kursen mot Lyn-keeper Kirvil Odden Sundsfjord. Den tidligere Lyn-spissen måtte imidlertid se at hennes gamle lagvenninne i Lyn kom først på ballen, og fikk klarert den ut til innkast med en strålende takling.

Effektive Lyn tok ledelsen

Drøye ti minutter før pause var det Lyn som tok ledelsen på gestenes første sjanse for kampen. Cornelia Fladberg fikk ballen midt på Branns banehalvdel og spilte den opp mot Jenny Røsholm Olsen. Hun tok et par meter inn mot 16-meteren, fikk Brann-keeper Aurora Mikalsen på feil bein og skjøt rundt en Brann-forsvarer og ut i hjørnet. En god prestasjon av Røsholm Olsen, og Lyn tok ledelsen mot spillets gang.

De første 38 minuttene hadde Lyn også imponert stort i forsvarsspillet, og hatt god kontroll mot et statisk Brann-lag. Men seks-sju minutter før pause klarte bergenserne å spille seg ut bakfra, slik at de fikk angrepet Lyn i fart. Da gikk det for raskt for gjestene, og Brann rullet opp et angrep som endte med et innlegg inn i midten der fjorårets Lyn-toppscorer fikk bredsidet inn utligningsmålet.

Aahjem fikk nok en kontringsmulighet minutter senere, da hun vendte av en Lyn-spiller og kom alene mot Anna Palm. Også hun ble passert, men da Brann-spissen skulle legge ballen i hjørnet, skrudde hun den meteren utenfor Sundsfjords rekkevidde, men også like utenfor stolpen. 1-1 sto seg til pause.

Brann dro seieren i land

Etter pause fikk vi egentlig mye av det samme kampbildet, da Brann styrte det meste som skjedde, mens Lyn forsvarte seg ganske bra. Men noen minutter før vi rundet timen spilt sprakk det opp igjen, da Branns Karoline Haugland fikk ballen like innenfor Lyns 16-meter. Skuddet skled litt av foten, og skrudde vekk fra Sundsfjord som bare fikk noen fingre på ballen som forsvant inn i nettmaskene bak henne.

Brann fikk en eventyrlig mulighet på corner bare noen minutter senere, og det var tendenser til at Lyn-forsvaret sprakk litt mer opp og Brann kom til litt flere sjanser fra timen spilt og utover. Bergenserne presset på for flere mål, men Lyn holdt ganske god stand. Mot slutten fikk Lyn også noen dødballer, men ingen av lagene fant veien til nettmaskene. Dermed endte det med 2-1-seier til Brann.

Lyn blir dermed stående med sitt ene poeng, som de fikk i åpningskampen mot Åsane, etter tre kamper. Neste kamp for Lyn-damene er hjemme mot LSK Kvinner kommende fredag på Kringsjå.

---

Kampfakta

Toppserien, runde 3

Brann – Lyn 2-1 (1-1)

Stemmemyren

Mål: 0-1 Jenny Røsholm Olsen (35.), 1-1 Anna Aahjem (39.) 2-1 Karoline Haugland (58.)

Dommer: Bjørn Tore Tvedt (Eidsvåg IL)

Lyn: Kirvil Odden Sundsfjord – Solveig Slemmen (Sofie Mykkeltveit Tunes fra 74., Trine Jensen, Vilde Asbøll – Tanja Myrseth, Selma Hernes (Maia Melgård fra 89.), Anna Palm, Kristin Holmen, Kamilla Melgård – Jenny Røsholm Olsen (Mathea Berget fra 89.), Cornelia Fladberg.

