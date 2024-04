Storhamar drepte VIFs gode start og vant komfortabelt: – Kunne vunnet

Vålerenga var egentlig ikke i nærheten av å vinne på Hamar i den første NM-finalen på mandag, men slo tilbake på onsdag da de vant 5-2 på Jordal. Siden Storhamar har hjemmebanefordelen må Vålerenga vinne en kamp på Hamar, men også i fredagens kamp var det vertene som kom klart best i gang.

Allerede etter fire minutter tok Storhamar nemlig ledelsen, da Peter Quenneville sendte vertene i ledelsen. Sander Hurrød spilte en fin pasning opp til Petter Thoresen i midtsonen, som på backhand spilte pucken opp til Quenneville i Vålerengas sone. Vertenes beste poengplukker misset ikke da han fikk sjansen alene med Tobias Breivold, og sendte fjøset på Hamar til himmels.

Selv om Storhamar fikk den tidlige ledelsen klarte de ikke å få kontroll på kampen, og Vålerenga kjempet seg inn i oppgjøret. Thomas Olsen kom seg til to gode skuddmuligheter, der han burde gjort det bedre med den siste etter en strålende pass fra Mathis Olimb gjennom hele banen. Alene med keeper kunne Olsen passet til Dostie, men valgte å skyte selv, men skuddet var ikke godt plassert og gikk rett på keeper.

Utnyttet VIF-tabbe

Drøyt halvveis i perioden fikk Vålerenga kampens første overtall, og etter to kamper der overtallsspillet har vært ganske sjanseløst har VIF endret oppsettet sitt. Uten at det hjalp spesielt mye på det første overtallet, da heller ikke det ga uttelling. Noen skudd ble det, men ikke noen store farligheter.

Vålerenga tok faktisk over kommandoen i CC Amfi, og jaktet utligning med flere skudd og hadde en del press mot Storhamar-målet. Men fem minutter før slutt sprakk det opp bakover og Jacob Berglund fikk plutselig hele Vålerengas sone for seg selv da han skøytet inn mot Breivold i VIF-buret, men Breivold fulgte med på Storhamar-spillerens finter og avverget forsøket.

Med fire minutter igjen pådro VIF seg en tominutter for seks mann på isen, og da tok Sverre Rønningen vare på den sjansen som Vålerenga-spillerne ikke gjorde like før. Rønningen fikk en puck på tvers fra Berglund og dro den opp i nærmeste kryss bak en Breivold som ble dekket av Martinsen.

Rønningen doblet

Storhamar gikk dermed inn i garderoben med en 2-0-ledelse, som det også var på mandag i den første kampen, men denne gang leverte Vålerenga en bedre periode. Det hjelper imidlertid lite når du misbruker egne muligheter og slipper inn de få gangene Storhamar truer.

Midtperioden åpnet også ganske jevnt, der ingen av lagene klarte å utnytte sine overtall. Fem minutter ut i midtperioden begynte Storhamar å koble inn et press, da Martin Rønnild først fikk en kjempemulighet rett foran Breivold. Det skuddet reddet VIF-keeperen, men minuttet etter kom det nok en baklengs.

Storhamar holdt trykket oppe og fikk vendt spillet fra en side til en annen. Andreas Martinsen tok så med seg pucken igjen bak mål og spilte den ut til Sverre Rønningen som igjen fikk dratt et skudd forbi Breivik som igjen var dekket og ikke så skuddet før det var i mål.

Storhamar kontrollerte inn

Sju-åtte minutter før slutt fikk Vålerenga en kjempemulighet til å komme seg inn igjen i kampen, da først Martin Røymark kom alene med Storhamar-keeper Markus Stensrud. Det første skuddet gikk rett på keeper, og når da heller ikke Christopher Bengtsson klarte å sette inn returen blir det vanskelig.

Mot slutten av perioden var det Storhamar som var nærmere å øke til 4-0 enn Vålerenga var til å finne en redusering. Andreas Martinsen styrte et skudd like utenfor, og Martin Rønnild hadde et brukbart skuddforsøk, men flere mål ble det ikke og dermed gikk Storhamar til ny pause med en fortjent ledelse.

Storhamar stengte fullstendig ned i starten av den tredje perioden, og et energiløst Vålerenga-lag slet med å komme seg inn i vertenes sone de første åtte-ni minuttene av perioden. Alex Dostie kom alene med keeper Stensrud ni minutter før slutt, men igjen gikk Stensrud seirende ut av duellen.

Olsen med trøstemål

Jacob Berglund satte pucken i det åpne buret med litt i underkant av tre minutter igjen, etter at Mark Auk rotet vekk pucken. De siste minuttene fikk Storhamar spille i overtall, men det var likevel Thomas Olsen som fikk satt inn et trøstemål til 4-1. Det hjalp likevel lite, da Storhamar vant igjen og gikk opp til 2-1 i kamper.

Neste kamp er hjemme i Jordal Amfi for Vålerenga, søndag kveld klokken 19.00 det også.

– I fem mot fem spiller vi bra, men det er vanskelig å vinne når vi spiller så mange minutter i undertall. Vi vet at vi har vendt serier fra 2-1 tidligere, og spiller bra fem mot fem i dag også. I dag er vi for dårlig i powerplay og slipper inn mot på slutten i åpent bur. Det er egentlig en jevn match vi kunne ha vunnet, sier VIF-treneren til TV2.

Kampfakta

NM-sluttspill hockey, kamp 3

Storhamar – Vålerenga 4-1 (2-0, 1-0, 1-1)

CC Amfi, 7011 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (4.10) Peter Quenneville (Thoresen, Hurrød), 2-0 (17.23) Sverre Rønningen (Berglund, Rønnild).

2. periode: 3-0 (26.31) Sverre Rønningen (Martinsen, Berglund).

3. periode: 4-0 (57.20) Jacob Berglund (uassistert), 4-1 Thomas Olsen (Svendsen, Solberg).

Skudd: 32-27 (12-12, 15-7, 5-8)

Utvisninger: Storhamar 2x2 min. Vålerenga 6x2 min.

Dommere: Robert Hallin & Marcus Vardeberg Wannerstedt

Vålerengas rekker:

Keeper: Tobias Breivold (Partanen).

1. rekke: Daniel Bøen Roseth, Tommi Taimi, Alex Dostie, Mathis Olimb, Thomas Olsen

2. rekke: Stian Solberg, Kalle Ekelund, Martin Røymark, Christopher Bengtsson, Jørgen Karterud.

3. rekke: Mark Auk, Linus Rosdahl, Jørgen Myhre, Sebastian Johansen, Sander Thoresen.

4. rekke: Herman Mowe, Didrik Nøkleby Svendsen, Magnus Brekke Henriksen, Christian Torrisen.

---