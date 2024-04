Cup-exit for Ullern mot Bærum: – Vi ville ta en Kjelsås, men...

ULLERNBANEN (Dagsavisen): Ullern hang godt med mot divisjonsrival Bærum, som startet sesongen med å slå Kåffa-rekruttene 4-1. Ullern på sin side tapte 3-4 for Gamle Oslo og ble tippet flere plasser lavere enn Bærum, men det var rimelig jevnt gjennom 90 minutter på en vindfull Ullernbane torsdag kveld.

Der Ullern sløste med sjansene, som de har gjort gjennom hele oppkjøringen og i kampen mot Gamle Oslo, var Bærum effektive og scoret. Juba Moula satte inn 1-0 med det som var 1. omgangs siste spark på ballen, mens Lasse Bransdal, som scoret fire mål mot KFUM 2 mandag, punkterte kampen to minutter før full tid.

Dermed vant Bærum 2-0 og tok seg videre, mens Ullern er ute.

– Klart det er surt å tape. Vi føler det er jevnspilt mot et lag vi skal være ganske jevne med, så det er synd at vi taper, men vi har bare oss selv å takke. Vi gjør det til en 50-50-kamp hvor vi styrer ganske mye av kampen, men slipper inn på personlige feil. Jeg opplever at vi spiller oss inn i vanskelige situasjoner noen ganger. Vi har også sjanser vi kan sette, så vi kan bare takke oss selv, sier kaptein og keeper Jesper Wold til Dagsavisen.

Juba Moula juble for Bærums første mål (Pål Karstensen)

– Gjør litt for store feil

– Alt i NM er jo bare bonus, som jeg sa til gutta i garderoben. Vi ville jo ta en Kjelsås og gå helt til semifinale, men det klarte vi ikke. Nå er det bare å fokusere på serien fremover, sier keeperen videre.

Trener Alexander Bendiksen så også kampen på noenlunde samme vis som sin kaptein.

– Jeg synes vi leverer en ganske god kamp, men vi gjør enkelt og greit litt for store feil. Det er dumt å gjøre store feil som fører til mål, da Bærum ikke gjør de feilene på de samme plassene som oss, sier Bendiksen og fortsetter:

– 1. omgang synes jeg er veldig bra. Da er det mer etablert angrep og de ligger lavere. I 2. omgang blir det mer frem og tilbake og større avstander i begge lag. Da blir det litt flere tilfeldigheter. Taper du er det fordi du fortjener å tape. Så enkelt er det, sier han videre.

Ullern-trener Alexander Bendiksen var fornøyd med mye av det laget viste mot Bærum, men sier at det store forskjellen var Ullerns personlige feil (Pål Karstensen)

Bommet da det gjaldt

Det var ikke all verden å snakke om fra den første omgangen, men Thomas Støfring som er en av svært få i stallen som også spilte i Ullern i fjor, fikk en eventyrlig mulighet til å sende hjemmelaget opp i 1-0 etter halvtimen. Spissen kom helt alene med keeper, men avslutningen ble reddet på mesterlig vis av Julius Skrefsrud.

Så skapte Bærum to store sjanser på corner like før pause, før den fortjente scoringen kom tre minutter på overtid av 1. omgang. Sindre Lundh spilte bort ballen på egen halvdel og Bærum satte fart. Juba Moula ble spilt alene gjennom i bakrom, løp fra Ullern-forsvaret og satte ballen under målvakt Wold.

– Det er et ugunstig balltap på midten. Jeg prøver å rygge inn i målet for å gi Moula et valg. Det gjør at jeg rykker litt for sent ut, slik at han får skutt under meg. Vi blir tatt på sengen av personlige feil. Det er der vi blir felt, sier keeper Wold.

Dermed sto det 1-0 til pause.

Rundt 100 tilskuere var på plass da Bærum kom på besøk til Ullernbanen for cupens første runde torsdag (Pål Karstensen)

Frekkis fra midtbanen

Minuttet etter pause fikk Jesper Holter en kjempesjanse. Han kom alene med Wold, men forsøket ble reddet på vakkert vis av målvakten.

Så prøvde Peder Udnæs på seg en skikkelig frekkis etter timen spilt. Stopperen så at Bærum-keeperen sto langt ute og skjøt fra 55 meter. Ballen hadde god retning, men Skrefsrud kom seg akkurat tilbake i mål i tide og reddet forsøket.

Etter den muligheten kom Ullern mer med i kampen. 2. omgang var halvspilt da Aleksanjan dro seg inn i banen og skjøt med venstrefoten, men skuddet gikk til side for mål.

Storscorer punkterte

Mot tampen av oppgjøret gikk luften ut av Ullern-ballongen, og Bærum skapte flere store sjanser.

Og etter to store Bransdal-sjanser punkterte altså spissen kampen med sin 2-0-scoring to minutter før slutt. Det var hans femte mål på to kamper i år, for mannen som var Bærums toppscorer i 2. divisjon i fjor.

– Igjen kommer målet som følge av et balltap på midten. Bransdal kommer veldig rett på, så jeg feilberegner litt hvor jeg skal posisjonere meg. Jeg tenkte å sette en stopper for Lasse sine scoringer, som det har vært nok av i det siste, men han er litt raskere enn meg og da blir det til at han kommer først på ballen og setter inn 2-0, sier keeper Wold om det andre baklengsmålet.

Ullern var uhyre nær en redusering og full fyr i teltet på overtid med en trippelsjanse, men ballen ville ikke i mål. Dermed ble det 2-0 til gjestene. Neste kamp for Ullern nå er Flint Tønsberg borte lørdag.

Bærum-spillerne jubler for Lasse Bransdals 2-0-mål som punkterte kampen (Pål Karstensen)

---

Kampfakta

Norgesmesterskapet menn, første runde

Ullern-Bærum 0-2 (0-1)

Ullernbanen 2, 100 tilskuere

Mål: 0-1 Juba Moula (45+3), 0-2 Lasse Brandsdal (88)

Gule kort: Ingen

Dommer: Ali al Hatam (Skreia IL)

Ullern: Jesper Wold – Sigurd Rørstad (Jonathan Aarenes etter 45), Peder Udnæs, Jacob Francke, Philip Fjellman – Vegard Holsæther, Julian Skaret, Sindre Lundh (Ilia Boyadzhiev etter 62), Thomas Støfring (Fabian Gluch etter 80) – Bendik Foss Evensen, Albert Aleksanjan (Olav Sæthre etter 69)

---