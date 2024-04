Frykter ikke Nederland: – Vi må bare gønne på

– Vi vet at det kommer til å bli en tøff fotballkamp. Nederland er et godt lag, men det er vi også. Vi skal forberede oss og legge en plan for hvordan vi skal utnytte deres svakheter og forhåpentligvis vinne den kampen, sier lagkaptein Guro Reiten til NTB.

– Vi må bare gønne på og gjøre det vi er gode til. Vi må ha masse energi, løpe mye, jobbe hardt og sette de sjansene vi får, sier Celin Bizet Ildhusøy.

Norges to siste bortekamper mot Nederland endte med et traumatisk 0-7-nederlag sommeren 2021 og med en lutrende 2-0-seier 16 måneder senere.

– Vi skal forberede oss like godt, ta med oss det vi gjorde bra og jobbe videre med det vi kanskje ikke er like fornøyd med i dag. Vi skal bite godt fra oss, sier Thea Bjelde.

Enorm bredde

Fire skadde stjerner fikk all oppmerksomhet før kampen, men 16 andre viste seg fram på banen da Norge innledet EM-kvalifiseringen med seier.

– Bredden i troppen er enorm, og det er vilje og lyst til å gjøre det bra uansett hvem som er her, sa Bjelde til NTB etter å ha scoret sitt første landslagsmål.

Selv uten Caroline Graham Hansen, Ada Hegerberg, Frida Maanum og Maren Mjelde var det kvalitet nok på benken til at tre innbyttere noterte målpoeng. Bjelde scoret på pasning fra innbytter Emilie Haavi etter et angrep hun selv startet med en ballerobring.

– Det var et angrep vi har snakket om, å komme oss ut på kant og få cutback-innlegg. Finland er litt trege med returløp. Jeg så muligheten og prøvde meg. Gøy at det lyktes. Det er en fin «go» i laget som gjør at vi tør sånne ting, sa Vålerenga-spilleren.

Les også: Norge overbeviste uten stjernene: – Vi ser bredden i troppen i dag

Alle er viktige

På 4-0 kom både pasning og avslutning fra innbyttere. Elisabeth Terland scoret på innlegg fra Lisa Naalsund.

– Noen får starte, noen får komme inn, men alle spiller en viktig rolle. Det var fint å vise at det er flere som kan score, sa Terland til NTB.

På overtid holdt en fjerde innbytter, Cathinka Tandberg, på å skrive seg i målprotokollen, men hun misset en kjempesjanse fra kort hold.

– VI har innbyttere som kommer inn og preger kampen. Det er gøy å se, sa Sophie Román Haug, som var nest siste norske spiller på 1-0 og selv scoret 2-0-målet.

– Det var en tung matte som var krevende å spille på. Når folk blir slitne kommer det inn folk som hever nivået, og det viser kvaliteten på alle som er her, sa Reiten.

Les også: Bizet tvunget av med vond hånd: – Ingen fare!

Redusert

Også Nederland er kraftig skaderedusert. Laget må greie seg uten nøkkelspillerne Viviane Miedema (kne), Jill Roord (kne), Jackie Groenen (hamstring), Lieke Martens (hamstring) og førstekeeper Daphne van Domselaar (hofte).

Landslagssjef Andries de Jonker uttalte kjekt ved uttaket at det er massevis av kvalitet i troppen likevel, men det var ikke veldig synlig i fredagens 0-2-tap for Italia i Cosenza. Desto mer var kvaliteten synlig i den norske gjengen som knuste Finland.

– Nederland kommer nok til å være sugne på revansj, men vi må se på mulighetene. Resultatene viser at det er mulig å slå dem, mener Guro Reiten.

Les også: Stjernekvartett mangler for Norge: – En fantastisk mulighet