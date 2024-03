VIF-damenes ufrivillige pause: - Vi er det eneste topplaget i Europa som ikke får spilt

Situasjonen er litt komisk for Vålerengas regjerende mesterlag. Etter to og en halv måneds oppkjøring kom årets første seriekamp (seier 3–1 over Stabæk), så er det nesten en måneds pause til andre seriekamp, mot Kolbotn 13. april.

Årsaken er at Vålerenga skulle møtt Brann i andre serierunde lørdag, men den er utsatt på grunn av Branns kamper i mesterligaen mot Barcelona, der det ble tap 1–2 i Bergen onsdag kveld.

NFF sa nei

Norges Fotballforbund har utsatt kampen til 3. juli, mens Vålerenga mente den kunne vært spilt i slutten av påsken.

– Vi får finne på noe helt annet på lørdag, kanskje kjøre gokart eller noe slikt. Det er jo ganske rart. Vi er det eneste topplaget i Europa som ikke får spilt fordi alle lag er opptatt med serie- eller cupspill. Men vi får etter hvert en treningskamp mot Øvrevoll Hosle, sier VIF-trener Nils Lexerød til Dagsavisen.

– Vi spilte inn et ønske om å spille kampen rett etter Branns returkamp i Barcelona, men vi ble ikke hørt. Vi lager ikke noen stor sak av det, men det hadde vært mulig å få til, sier han.

Rett i landskamper

Etter påske er det seriepause på grunn av landskamper. Og da er det mange av VIF-jentene som må forlate Intility Arena.

– Det er litt mentalt krevende for spillerne som får følelsen av de går inn i en ny lang oppkjøringsperiode. Så vi bryter opp litt. Vi får en treningskamp mot Øvrevoll Hosle i neste uke, og så får jentene litt lenger påskeferie. Men så er det landslagspause rett etter påske, og vi får ikke spillerne tilbake før rett før neste seriekamp. Vi får en eneste trening med hele troppen før vi skal møte Kolbotn, det er det store paradokset i dette, sier Nils Lexerød.

Norges A-landslag møter Finland på Ullevaal 5. april og Nederland i Breda 9. april.

Dessuten er det en rekke aldersbestemte landskamper og VIF har også danske og islandske landslagsspillere som må ut på tur.

Lyn og Røa spiller

Våleerngas danske kaptein Janni Thomsen synes situasjonen er litt komisk, men tar det med humør.

– Vi blir jo verdensmestere i pre-season, sier hun lattermildt til Dagsavisen.

– Vi får nyte disse tre poengene i åpningskampen helt til midten av april, sier hun.

– Vi er jo vant til at vi mister mange spillere til landslag, det er jo positivt i seg selv, så vi skal håndtere dette. Men jeg mener det er en unødvendig lang pause, avslutter Nils Lexerød

For publikum som ønsker å se Toppseriefotball lørdag har både Lyn og Røa sesongens første hjemmekamper.

[ Her er alle Oslolagenes treningskamper ]





---

FAKTA

2. serierunde i Toppserien spilles slik:

Lørdag 15.00: Arna-Bjørnar – Åsane, Lyn – Rosenborg, Stabæk – Kolbotn, 15.30: Røa – LSK Kvinner.

Utsatt til 3. juli: Brann – Vålerenga.

---

