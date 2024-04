Heming serverte burgere, Lyn scoret mål

HEMINGBANEN (Dagsavisen): Lyn er videre til andre runde i cupen, og tok altså årets første seier i obligatorisk kamp denne vindfulle onsdagen. For å avklare det tidlig: Denne kampen ble aldri spennende.

Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen valgte vrien med å starte med en helt ny startellever, sammenlignet med de to første seriekampene. Ingen i kveldens startellever åpnet verken mot Moss (0-3) eller Kongsvinger (1-1). Men noen av dem kom inn som innbyttere.

Det viste seg å være mer enn nok.

Utsatte sesongstart

På benken satt alle seriekamp-spillerne som kunne byttes inn hvis nødvendig. Noen av dem kom inn underveis etter pause.

Heming skulle startet seriespillet tirsdag, men den kampen ble naturlig nok utsatt. Så deres eneste tellende kamper i år var de to kvalifiseringskampene for å komme inn i cupen, 7-1 over Fagerborg og 1-0 over Grüner. Det begynner å bli lenge siden,

Hemingbanen ligger i et slags krater på Slemdal, så de heftige vindkastene i byen ble sluset inn og ga Lyn og grillrøyken fra Hemingburgerne medvind før pause.

Hjemmelaget i helhvitt valgte av en eller annen grunn ikke å angripe Lyn i helsvart, og da o-1 kom tidlig lurte jo mange på hvordan dette skulle ende.

Et fuglefjell

Dette skulle bli en transporetappe for Lyn. Heming er en av landets største breddeklubber og klubbhuset så ut som et fuglefjell i kveldssola. Bastionen hadde også sendt rereservelaget, det var ikke mange av dem, men var litt lyd i dem før pause. Det er kanskje ikke utfordrende nok å møte et lag som er enda mer vestkant.

“The clash of the cash”, var jo oppnavnet på denne kampen.

Om Heming har noe kamprop vites ikke, det var i hvert fall ikke hørbart her. Men de er flinke på å lage bakst! Det var det rikelig av denne trivelige cupkvelden.

For ordens skyld: Malvin Ingebrigtsen og Adrian Berntsen ble Lyns målscorere. Den første kom etter et godt frispark av Berntsen, den siste kom etter at veteranen Ibba Laajab vant en hodeduell i feltet.

Rødt kort

Heming bar preg av at sesongen ikke har startet. Laget så blytungt ut, men det er kanskje naturlig mot spillere som er tre divisjoner over dem i ligasystemet.

Det hjalp jo heller ikke at Jens Cato Rosenlund snakket på seg rødt kort tidlig etter pause. Han fikk først gult kort for en felling av Jacob Hanstad, så protesterte han på den avgjørelsen slik at dommer Ola Kellerhals henviste ham til en tidlig dusj.

Da ble resten av denne kampen en avansert treningsøkt for disse spillerne. Det kunne blitt tre-fire Lyn-scoringer til.

Det er sjelden å se et lag ikke skape en eneste målsjanse, men det skjedde med Heming denne kvelden. Keeper Fredrik Arnhjell kan i hvert fall kåres til lagets beste spiller.

Men laget har ambisjoner om å vinne sin avdeling i 4. divisjon. De serieåpner hjemme mot Groruds 2. lag 16. april.

Lyn skal ut i en ny tøff seriekamp, borte mot Aalesund kommende mandag i OBOS-ligaen.

---

FAKTA

1. runde NM menn onsdag:

Heming - Lyn 0-2 (0-2)

Hemingbanen: Ca. 1000 tilskuere.

Mål: 0-1 Malvin Ingebrigtsen (16), 0-2 Adrian Berntsen (31).

Dommer: Ola Kellerhals, Vaulen IL.

Gult kort: Tobias Sagli, Heming.

Rødt kort (to gule): Jens Cato Rosenlund, Heming.

Heming: Fredrik Arnhjell - Mads Lyngen (Ola Hognerud fra 69), Simen Bjørnebekk, Anders Jevne Hagen, Jens Cato Rosenlund - Jørgen Solvang Nilsen, Henrik Lehne Olsen, Tobias Sagli (Erlend Dreier fra 84) - Cornelius Bencsik (Mohamad Hassan Ahmad fra 85), Bleron Moralija (Marius Aarøe Hellebust fra 86), Mats Roald (Christopher Hurleen fra 46)

Lyn: Viktor Engh - Håvard Meinseth, Malvin Ingebrigtsen, Jonas Skulstad, Christopher Lindquist (Isaac Barnett fra 75) - Adrian Berntsen, Julius Skaug (Andreas Hellum fra 71), Salim Laghzaoui (Henrik Loholt Kristiansen fra 75) - Brage Hylen (Anders Bjørntvedt Olsen fra 75), Ibba Laajab (Even Bydal fra 71), Jacob Hanstad.

---

