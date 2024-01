Vareopptelling på Ekeberg etter mange skader: – Kikker etter friske bein

KFUM ARENA (Dagsavisen): Én dag forsinket fikk Kåffa sparket i gang en historisk 2024-sesong, der laget skal spille i Eliteserien for aller første gang i klubbens historie. Mot Mjøndalen lørdag viste laget igjen mye av den strukturen som gjorde at de sikret opprykket i fjor, og trener Johannes Moesgaard var fornøyd med mye av det han så i 2-0-seieren i årets første kamp.

– Vi fikk gitt 45 minutter til alle gutta som er klare, og kom oss igjennom uten skader. Det er godt å se at det strukturelle sitter selv med så mange nye spillere og med så mange sentrale spillere ute fra i fjor. Det mangler litt på touch og den siste pasningen, men vi dikterer og får kontroll på kampen, så det er godt å se, forteller Moesgaard til Dagsavisen.

Skadebekymringer av ulik grad

Mot Mjøndalen manglet Obilor Okeke, Moussa Njie, Jonas Hjorth, Johannes Nuñez, Momodou Lion Njie, Adnan Hadzic og Andreas Gundersen. Flere av dem kan det også bli lenge til vi ser.

– Det er nok dessvere noen vi må se litt lengre perspektiv på. Nuñez fikk seg en smell på trening her i forrige uke, og det ser ut til å ta litt tid. Moussa opererte i fjor, og for han blir det nå en gradvis opptrapping. Med skadene til Hjort og Okeke kan det også ta litt tid, men Mo er tilbake. Han sto bare over i dag som avlastning, forteller Moesgaard og fortsetter:

– Med Andreas gikk det dessverre ordentlig galt igjen, og han slo opp igjen den skaden som holdt han ute hele fjor. Han er nå operert igjen og må nok belage seg på et nytt år på sidelinja. Hadzic har også fått en traurig start med sykdom og en kropp som ikke fungerer. Så vi har en 5-6-7 spillere her som må i drift igjen om vi skal bli et slagkraftig eliteserielag, sier Moesgaard.

Kåffa-treneren stresser ikke mer enn nødvendig av den grunn.

– For det første er det lenge igjen av oppkjøringen, og når vi nærmer oss seriestart kan plutselig de aller fleste være klare. Sånn sett har vi ikke noe hastverk, og deres skader gjør jo at også andre får vist seg fram. Det også kan jo være positivt, men vi har også en Daniel Fredheim Holm i full gang for å se etter potensielle nye spillere. Så kjøret går på Ekeberg, forteller Moesgaard og gliser.

Én uke til Marbella-avreise

Mot Mjøndalen gikk det ganske lang tid før laget fant veien til nettmaskene, etter 70 minutter der laget hadde mye ball, men skapte få sjanser. Før Sverre Sandal scoret på corner og Yasir Sa’Ad lobbet inn 2-0.

– Det har vært en endring med så mange spillere fra førsterekka ute, men også at vi har spillere som David Hickson og Haitam Aleesami som får sine første minutter for oss i dag. Det betyr at vi har mange nye relasjoner i laget som må spilles inn, men jeg er fornøyd med at mye av grunnspillet likevel sitter og hvor fort de nye har tatt det til seg, sier Moesgaard som er veldig fornøyd med gjennomføringen på en kald dag på Ekeberg.

– Alt i fotball handler om resultater og å kjenne på at du lykkes med ting. Det er alltid godt å holde nullen, og vi scoret også noen fine mål. Sverre har potensial til å score flere på dødball med sine 191 centimetere på strømpelesten, og Yasir har mange flere målpoeng i seg som han ikke har fått vist frem. Derfor er det godt å se at han kommer i gang også, sier Moesgaard.

Kåffa er i gang med sesongen etter seier i årets første treningskamp mot Mjøndalen (Pål Karstensen)

Nå blir det én ukes trening sammen med Vålerenga på Ekeberg, før Kåffa setter kursen for Marbella.

– Vi har ikke 300 reiseplasser, så vi får se hvor mange som blir med oss. Hvis du skal få plass må du være frisk og aktuell for å kunne delta på treningene og kampene vi skal ha der nede. Det gjør at det er en del av spillerne som begynner å få litt dårlig tid, avslutter Kåffa-treneren.

