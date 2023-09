Poengtap for Lyn som åpner opp opprykkskampen igjen

Lyns opprykksprosjekt fortsetter, men de må vente til søndag for å vite om Egersund rykker fra i teten i 2. divisjon. Etter lørdagens målløse oppgjør, som like godt kunne endt 3-3, ligger lagene likt på toppen, men med Egersund foran på målforskjell. De spiller søndag og har etter den en kamp mer spilt.

Flott ramme

Over 200 Lynsupportere var på plass i sommervarmen i Lystlunden. Mange av dem ville sikkert også vært på kvinnelagets semifinale mot Vålerenga, men NFFs kampoppsett var mest ødeleggende for kvinnekampen, dessverre.

For Ørn Horten var kampen like viktig som for Lyn. Hjemmelaget bør i hvert fall ha seks poeng til i serien for å føle seg sikker på ny kontrakt. De har vist at de kan spille jevnt med de fleste lagene, men har ikke evnet å vippe mange nok kamper i sin favør.

Bruntrøyene gikk aggressivt ut fra start og kom til en farlig avslutning etter bare tre minutter da headingen fra Thomas Knutsen gikk like utenfor stolpen.

Lyns gode keeper

Keeper Alexander Pedersen hadde nok kontroll, men han ble satt på noen heftige prøver midtveis i omgangen. Et skudd fra Daniel Hamde fikk han så vidt slått til corner. Ørn kom i gode posisjoner, men avslutningene gikk over og utenfor.

Lyn slet med å etablere eget spill og kom ikke til målsjanser den første halvtimen.

To minutter før pause trodde de fleste at hjemmelaget fortjent skulle ta ledelsen, men overlegget fra corneren spratt i bortre stolpe før Lyn fikk banket ballen unna.

Som man skjønner, Lyn var heldige som holdt nullen til pause.

Spissbytte ga bedring

Lyn kunne ikke være like passive etter pause og trener Jan Halvor Halvorsen foretok et spissbytte. Ibba Laajab, som kom inn i siste kamp mot Fløy og scoret to mål, ble satt inn som spiss.

Da ble det ny energi i Lyn som tok grep om kampen etter pause og plutselig vasket fram noen farlige avslutninger.

Laajab selv hadde en av dem da han headet over i fri posisjon fra seks meter. Det presise innlegget kom fra Anders Bjørntvedt Olsen.

Men presset avtok og like etter Laajabs store sjanse var det Ørn Horten som var nærmest igjen. En corner ble headet hardt på mål, men Alexander Pedersen leverte en monsterredning.

Gule kort florerte

En enda større sjanse kom da Lyn ropte på offside, men dommer var ikke enig og Adrian Rogulj satte ballen centimeter utenfor stanga. Hjemmepublikummet rev seg i håret over misbrukte sjanser.

Kvarteret før slutt fikk Ørns Sebastian Pop sitt andre gule kort da han feide ned Ibba Laajab og hjemmelaget måtte fullføre kampen med ti mann.

Da var det Ørn-keeper Kristoffer Solberg som måtte pusse hanskene. Lyn angrep fra begge kanter, men avslutningene tok keeperen seg greit av. Bortsett fra den ene der han fikk hjelp av ramma rundt seg. Foan ham var tidligere VIF-stopper Arnar Førsund med på dugnaden før han måtte ut og behandles for en blodig skade.

Det var høyt spenningsnivå utover i annen omgang og dommeren delte ut hele ni gule kort i tillegg til det ene røde. Lyn byttet ut hele angrepstrioen, men lite hjalp.

Dommeren la til sju minutter, Lyn presset på, men skapte aldri panikk i Ørn-forsvaret.

Egersund spiller sin kamp borte mot Træff søndag, så etter den vet Lyn om de ligger tre poeng bak, eller ikke.

Neste oppgave for Lyn er Aalesunds 2. lag på Bislett mandag om en drøy uke.

2. divisjon menn avdeling 1 lørdag:

Ørn Horten – Lyn 0–0

Lystlunden stadion: 1182 tilskuere.

Dommer: Herman Aass, Fussim IL Skien.

Gule kort: Arnar Førsund, Daniel Hamde, Sebastian Pop (2), Christian Hargott, Kristoffer Solberg, Ørn Horten, Rasmus Isegran, Julius Skaug, Daniel Schneider, Lyn.

Lyn (4-3-3): Alexander Pedersen – Rasmus Isegran, William Sælid Sell, Daniel Schneider, Herman Solberg Nilsen – Even Bydal, Henrik Loholt Kristiansen, Julius Skaug (Henrik Elvevold fra 87) – Anders Bjørntvedt Olsen (Brage Hylen fra 78), Andreas Hellum (Ibba Laajab fra 46), Ole Breistøl (Jacob Hanstad fra 78)

Øvrige kamper i avdelingen: Grorud - Vard Haugesund 4-0, Notodden - Kjelsås 0-1.

