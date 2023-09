Drømmedag for Lyn: Slo tilbake og fikk hjelp av Oslo-nabo

BISLETT (Dagsavisen): Ibba Laajab har ikke spilt en eneste 90-minutter for Lyn denne sesongen. En gammel kropp, skader og andre spiller foran i køen har gjort at den sympatiske 38-åringen kun har kommet inn så langt i 2023.

Likevel har han vist seg å være en viktig brikke for et Lyn-lag som jakter opprykk til OBOS-ligaen. Og da kampen sto og vippet søndag mot Fløy Flekkerøy, tok den tidligere landslagsspilleren i futsal sakene i egne hender:

Laajab kom inn etter 72 minutter, scoret 2–1 etter 76 minutter og 3–1 etter 88 minutter. Dermed fikset han biffen selv med sitt tiende og ellevte Lyn-mål på 20 kamper – der 18 av 20 kamper har kommet etter innhopp!

2-1-målet kom etter et herlig frispark fra Henrik Elvevold, som fant pannebrasken til Laajab. Han stanget hjemmelaget opp i ledelse med et utsøkt hodestøt.

2–1 ble til 3–1 to minutter før full tid. Et langt kast ble stusset av Anders Bjørntvedt Olsen gjennom til Laajab. På lekkert vis vippet han ballen over en utrusende Knezevic, før han driblet Xiaolong You og banket ballen i det åpne målet. Tre poeng var i boks!

Har alt i egne hender

Lyn reiste seg med det søndag etter det overraskende 1-2-tapet for Grorud sist uke. I tillegg fikk Lyn en solid håndsrekning av laget som slo de forrige uke, for på toppen av søndagens triumf for Jan Halvor Halvorsen og co. tok Grorud poeng fra serieleder Egersund da lagene møttes i Egersund søndag.

Status quo i toppen er da Egersund som serieleder med 46 poeng etter 20 kamper. De har seks seriekamper igjen og står med 47–15 i målforskjell, +32.

Lyn er nummer to med 45 poeng, men har bare spilt 19 kamper. De tar 1.-plassen og rykker direkte opp dersom de vinner resten av kampene sine. Lyn har 48–17 i målforskjell, +31. Dette blir med andre ord et rotterace helt inn!

– Det er veldig deilig med tre poeng igjen. Jeg er fornøyd med gjennomføringen av kampen og jeg er stolt av gutta, sier Jan Halvor Halvorsen etter kampen.

[ Personlige feil er ingen oppskrift på suksess i nedrykksstriden, Vålerenga ]

– Grorud-tapet hjalp oss

Lyn tapte som meldt for Grorud sist runde, etter å ha vunnet elleve på rad. Halvorsen tror Grorud-skalpen hjalp Lyn-gutta inn mot søndagens kamp.

– Ja, vi var på hugget igjen i dag, og jeg tror tapet hjalp oss siden gutta var veldig påskrudd. I tillegg må vi ikke glemme at vi møtte et Fløy-lag som hadde vunnet fire av de fem siste, og som hadde fått inn en del gode spillere i sommer. Det så vi her i dag.

– Likevel var jeg ganske rolig på sidelinjen, selv om det var 1–1 til pause og lenge. Jeg visste at de ble slitne og at vi kom til å få mulighetene. Så har vi matchvinnere på benken og på banen. Ibba scorer to, den gamle reven!

[ Grorud med hjelpende hånd til Lyn – fikk med poeng fra Egersund: – Stolt ]

Cornermål og uheldig imot

Før Ibba sine to mål ble det scoret to mål til på Bislett Stadion søndag. Julius Skaug sendte hjemmelaget i føringen etter 14 minutter. En corner ble slått inn i boks, og etter litt klabb og babb og fram og tilbake, sto Skaug på rett plass til rett tid. Han tuppet ballen i mål, forbi en forfjamset Anze Knezevic i Fløy-buret.

1–0 sto seg i tre minutter. Josias King Furaha, som opprinnelig er Grorud-spiller og som er lånt ut til Fløy hele sesongen, fikk ball ute på venstre. Han slo knallhardt inn og ballen gikk i mål, forbi alt og alle.

– Alex blir tatt litt på senga siden det er mange folk foran ham. Ellers skaper de ikke mye, sier Halvorsen.

1–1 sto seg til det var igjen ett kvarter. Da kom Laajab inn og reddet Lyn, som han gjorde mot Kjelsås i midten av august (scoret 1-0-målet etter 80 minutter, endte 1-0) og mot Arendal i starten av september (scoret 3-2-målet etter 73 minutter, endte 4-3). Dermed endte det 3–1.

– Vi var solide defensivt, målet de får er tilfeldig. Jeg er som sagt veldig stolt og fornøyd av gutta, sier Halvorsen.

[ Svindland ble helten da Kåffa inntok andreplassen: - Utrolig deilig ]

Rosenborg neste?

Halvorsen har for øvrig blitt linket til jobben som Rosenborg-trener i Nidaros av sportskommentator Otto Ulseth. Det tar Halvorsen med knusende ro og latter.

– Jeg er gift med en trønder, men jeg har det kjempebra i Lyn. Det er mye spekulasjoner, men jeg tenker ikke på noe annet enn Lyn. Jeg trives godt her og det er morsomt å jobbe med en gruppe i forhold til utvikling, sier han og avslutter:

– Fra i fjor til i år har vi hatt nesten helt likt lag, og jeg ser stor utvikling i troppen. Det trigger meg. Jeg er for glad i Lyn til å tenke på andre ting, sier han lattermildt.

---

KAMPFAKTA

Lyn-Fløy Flekkerøy 3–1 (1–1)

Bislett Stadion

Mål: 1–0 Julius Skaug (14), 1–1 Josias King Furaha (17), 2–1 Ibba Laajab (76), 3–1 Laajab (88).

Gule kort: ingen hos Lyn

Lyn (4-3-3): Alexander Pedersen – Rasmus Isegran, William Sælid Sell, Daniel Schneider, Herman Solberg Nilsen – Even Bydal, Henrik Loholt Kristiansen (Henrik Elvevold etter 72), Julius Skaug (Jacob Hanstad etter 90) – Anders Bjørntvedt Olsen (Christopher Lindquist etter 90), Andreas Hellum (Ibba Laajab etter 72), Ole Breistøl (Brage Hylen etter 72)

---

[ Kjelsås berget poeng seks minutter på overtid – fire på rad uten hjemmeseier ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

[ Grorud med hjelpende hånd til Lyn – fikk med poeng fra Egersund: – Stolt ]