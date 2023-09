Elmi feiret landslagsuttak med to mål i storseier

GRORUD ARTIC MATCH (Dagsavisen): Dagsavisen snakket med Grorud-trener Andreas Alrek i forkant av lørdagens hjemmekamp mot Vard Haugesund. På spørsmål om hva han synes om sesongen og hva målsettingene var for resten av sesongen, svarte han:

– Sesongen så langt har gitt veldig varierte resultater. Vi har sløst mye foran mål og vært svake siste tredjedel. Vi har brukt lengre tid en forventet på å sette kultur og spillesystem med en ganske «ny» stall med tanke på at vi fikk inn ti nye spillere inn før sesong, og noen til ved sommeren. Målet ut sesongen er å vinne resterende kamper og klare topp fire.

Det gulkledde Oslo-laget var tabellnabo med Vard før kampen (6. og 7. plass) og er fortsatt det, men nå skiller det fem poeng mellom lagene. Grorud har 31 poeng.

Kjelsås slo Notodden borte og er nummer fire med 33 poeng. Arendal på 3. plass har 36, mens 5.-plasserte Notodden har 32 med fem kamper igjen. Med andre ord har Grorud alt å spille for med tanke på målet til Alrek i de siste fem kampene!

Elmi i fyr og flamme

Grorud har vist kjempeform siden 1. juli, og lørdagens seier over Vard Haugesund gjør at de bare har tapt en av de siste ti kampene! Lørdag var det spydspiss Elias Aarflot og nylig uttatte til Somalia sitt landslag Saadiq Elmi som fikset biffen for Grorud.

Og Elmi virker å stortrives mot nettopp Vard. Han scoret Groruds eneste mål mot dem i 1-1-kampen i Haugesund i sommer, samt to lørdag. Elmi har scoret fem mål for Grorud totalt, hvor tre har kommet mot Vard!

– Det er en milepæl, det kan man si. To mål er ikke hverdagskost. Jeg har jobbet mye med siste tredjedel og terpet mye, så det er gøy at det endelig sitter, sier han fornøyd til Dagsavisen.

– Det første målet var faktisk med høyrefoten. Det har jeg aldri gjort før på seniornivå, så det var også veldig gøy, sier han og ler.

Lekker 1-0-scoring

Før Elmi scoret sine to på rad, var det Elias Aarflot som åpnet scoringsballet. 19 minutter var spilt da Grorud bearbeidet spill inne på halvdelen til Vard. Elmi slo en

enorm gjennombruddspasning til Matushan Sandrakumar, som kom seg fri i boksen til gjestene. Han fant Aarflot på bakerste stolpe, som enkelt kunne spasere inn 1–0.

Så var det Elmi for alle pengene. Noen sekunder før klokken viste 45 spilte minutter, satte Grorud fart igjen. Simen Beck slo i bakrom i blinde og visste at Elmi gikk på løp. Han fikk dratt seg forbi to Vard-forsvarere før han banket ballen i mål – med høyre!

– Jeg ser ballen blir slått i bakrom og jeg vet jeg har et bra driv med ballen. Jeg setter bare fart og skyter. Man ser at det var med høyre, sier han og ler.

Ny Elmi-scoring – og første for Finnøy!

69 minutter var spilt da Elmi gjorde det igjen. Han fikk ball ute til venstre inne i Vard-boksen og tenkte seg ikke om to ganger da han banket til. Ballen gikk via stolpen og i mål.

– Der handler jeg på instinkt. Sånne skudd går inn når man er i flytsonen, sier Elmi.

3–0 ble til 4–0 helt på tampen. Vard sto høyt og ble straffet for det – en lang ball ble slått i bakrom, og da var Sandrakumar fri. Igjen var han uselvisk – denne gang da han fant Fredrik Finnøy på bakerste stolpe. Han plasserte ballen lekkert i mål til 4-0!

Storfornøyd etter seieren

På noe humoristisk vis forteller trener Andreas Alrek at han visste at Finnøy kom til å score.

– Jeg visste at han kom til å score i den kampen her, så lenge han fikk litt spilletid. Det var en kamp som passet han bra. De er treige bak der og han er enorm på å starte og time løpene sine. Han er også god til å avslutte med begge beina. Jeg sa det til ham da han ble bytta inn, «her er det noen gratis målpoeng». Han leverte. Det var deilig å se, sier han om Finnøy.

Han var – naturlig nok – storfornøyd da han møtte Dagsavisen etter storseieren.

– Jeg sa til gutta før kampen at vi hadde spilt to kamper med enorm energi og løpskraft i hele laget, og med en sterk vinnervilje mot 1. og 2.-plassen. Dette var en typisk kamp hvor et tradisjonelt Grorud-lag ville slitt, mot et lag som forsvarer seg bra og scorer de fleste målene på kontringene sine. Jeg forventet at vi kom ut og kriget og jeg forventet en seier, sier han og setter selv sine egne ord på kampen:

– Det var en åpen kamp første 10–15 minuttene før vi tar fullstendig kontroll og er det beste laget. De skaper null sjanser og er faktisk ikke i nærheten av noen farligheter. Vi løper og kjemper dem i senk og er det beste laget, uten tvil. Vi burde vunnet med flere mål, men det er deilig å se at vi scorer mange mål igjen. Vi hadde scoret 20 mål i løpet av hele sesongen før lørdagens kamp, så scorer vi fire! Det var ordentlig digg. Alle bidrar kjempegodt, fra startelleveren til de som kommer inn, sier Alrek.

Fredrik Finnøy scoret sitt første mål for Grorud lørdag. Her sammen med Elmi og Elias Aarflot, som også scoret. (Even Lübeck)

– Responderer bra

Noen ekstra lovord hadde Alrek også om Elmi:

– Saadiq har vært veldig god i det siste. Jeg har brukt tid med ham i individuelle samtaler og vi har diskutert på hvilken posisjon han skal spille. Det er som venstrekant han har vært veldig god i det siste. Jeg har stilt tøffe krav til ham, han har respondert bra, og det gjenspeiler seg i kamp, sier Alrek.

Også Elmi var fornøyd etter kampen.

– Jeg føler jeg spiller en god kamp og får vist meg godt fram. Det var en bra kollektiv kamp av gutta. Man ser det tydelig, at vi er et mye bedre lag generelt nå enn tidligere i sesongen. Vi holder nullen og er fantastiske defensivt, sier Elmi, som reiser til Somalia 9. oktober for å spille en treningskamp mot Sierra Leone.

– Det var helt fantastisk å krone uttaket med mål. Jeg fikk en ekstra dytt og motivasjon av å bli tatt ut, så det var enkelt å være god på banen i dag, avslutter han.

---

Kampfakta

Grorud-Vard Haugesund 4-0 (2-0)

Grorud Artic Match, 200 tilskuere

Mål: 1–0 Elias Aarflot (19), 2–0 Saadiq Elmi (45+3), 3–0 Elmi (69), 4–0 Fredrik Finnøy (90)

Gule kort: Sebastian Henriksen, Simen Beck

Grorud: Vegard Storsve – Mathusan Sandrakumar, William Bjeglerud, Ola Rye (Trygve Løberg etter 64), Sebastian Sørlie – Musa Dubois (Tollef Etholm etter 64), Saadiq Elmi, Rino Falk Larsen (Mathias Bråten etter 64), Hasan Yusuf – Elias Aarflot (Fredrik Finnøy etter 74), Simen Beck (Karim Bata etter 74).

---