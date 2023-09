To tabber sendte KFUM ett steg nærmere eliteserien

Seks kamper gjensto av årets sesong for KFUM, før lørdagens kamp borte mot KBK, som mange har pekt på som den tøffeste testen. Den besto de med glans, og dro i land en 0-2-seier. Dermed befester KFUM sin andreplass på tabellen, fire poeng foran Kongsvinger før deres kamp mot Bryne søndag.

Johannes Moesgaards menn var våkne fra start, og leverte en solid kamp. Det var imidlertid to tabber som til slutt sørget for at Kåffa sikret seg sin fjerde strake seier - og påførte i samme slengen Amund Skiri sitt første nederlag som KBK-trener.

Brøler av KBK-målvakten

Oslo-klubben kom godt i gang, og Akinyemi testet skuddfoten allerede etter seks minutter. KFUM fortsatte å legge press på vertene utover i omgangen, men uttellingen lot vente på seg.

35 minutter var spilt da en ball inn i KBKs bakrom ble møtt av en utrusende målvakt, Mor Mbaye. KFUM-spiss Johannes Hummelvoll-Nunez la press på keeperen, som kjapt havnet i trøbbel. Hjemmelagets kaptein, Dan Peter Ulvestad meldte seg også med i dansen like utenfor KBKs 16-meter. KBK-kapteinen fikk en mulighet til å klarere ballen, men Hummelvoll-Nunez strakk fram en liten tå, som kom ham i forkjøpet, og ballen havnet i beina til Remi André Svindland. Svindland fikk æren av gjøre noe så sjeldent som å trille ballen i åpent mål, fra 20 meter.

– Veldig godt fornøyd egentlig, OK uten ball, ikke så gode med. KBK, og Ulvestad er gode på linja, og til å stenge bakrommet, sa KFUM-trener Johannes Moesgaard til TV 2, etter første omgang.

På spørsmål om gavepakken KBK delte ut, svarte han følgende:

– Sånne ting kan skje i fotball. Det handler om å være på rett sted til rett tid. Det er godt arbeid av gutta mine også, selv om det er litt slurv fra KBK.

På hæla i annen omgang

Etter pause så KBK skarpere ut. Åtte minutter etter pause fikk Mikkel Rakneberg en brukbar sjanse for KBK etter at Emil Ødegaard boksa et frispark ut på femten meter, men skuddet til KBK-spilleren gikk på utsiden av målet.

Minuttet seinere var Kåffa svært nære ved å sette sitt andre, men hverken Hjorth, Okeke, eller Robin Rasch klarte å få ballen i mål, i løpet av noen få sekunder. To redninger fra KBKs keeper, ble fulgt opp av et skudd utenfor fra Robin Rasch.

Etter dette tok KBK ordentlig over, og spilte KFUM lave. Etter en time dro Torgil Gjertsen til fra distanse, men skuddet gikk like på utsiden av Kåffa-buret. Kvarteret før slutt kom Gjertsen til en ny avslutning, men denne gang gikk skuddet - som hadde en god retning - via beinet til lagkamerat Ulvestad, og utenfor.

Avgjørelsen

Bortsett fra dette slapp ikke KFUM til mye, og sju minutter før slutt var KBK i det gavmilde hjørnet igjen. Denne gangen var var det Marius Broholm som forsøkte å avverge en situasjon midt inne på egen banehalvdel, men endte opp med å tuppe ballen inn i eget bakrom. Der lå en våken Obi Okeke, som aleine med hjemmelagets keeper ikke gjorde noen feil.

Herfra, og inn hadde KBK mye ball, men klarte likevel ikke å skape noe mot et solid Kåffa-lag. I det store og hele slapp de til svært lite i denne kampen, og utnyttet seg til det fulle etter to feil fra KBK. Mestertakter fra Kåffa, som nærmer seg eliteserien.

---

KAMPFAKTA

Kristiansund – KFUM Oslo 0-2 (0-1)

Nordmøre stadion: 3095 tilskuere.

Mål: 0-1 Remi-André Svindland (36), 0-2 Obilor Okeke (84).

Dommer: Steinar Hauge.

Gult kort: Jesper Isaksen, Kristiansund.

Lagene:

Kristiansund (4-3-3): Serigne Mor Mbaye – Jesper Isaksen, Marius Olsen, Dan Peter Ulvestad, Mikkel Rakneberg (Christoffer Aasbak fra 62.) – Heine Bruseth (Oskar Sivertsen fra 62.), Sebastian Jarl, Brynjólfur Willumsson (Leander Alvheim fra 62.) – Marius Broholm, Benjamin Stokke (Awet Ermias Alemseged fra 86.), Torgil Gjertsen.

KFUM Oslo (3-4-3): Emil Ødegaard – Shola Akinyemi, Momodou Lion Njie, Mathias Tønnessen – Håkon Hoseth, Simen Hestnes, Robin Rasch (Sverre Sandal fra 79.), Jonas Lange Hjorth – Remi-André Svindland (Jones El-Abdellaoui fra 87.), Johannes Hummelvoll Nuñez, Obilor Okeke (Ayoub Aleesami fra 84.).

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen