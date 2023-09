Elise Thorsnes sendte Vålerenga til hennes niende finale

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Det var første gang Lyns jenter var i en semifinale og de var med og skapte en thriller som hadde fortjent et langt større publikum. Men etter å ha ledet to ganger måtte de se storfavoritten VIF vende dette til sin fordel.

Og midtstopper Elise Thorsnes, som hadde slitt med Lyns fartsspillere, viste sin egen smarte hurtighet da hun pisket inn 3–2 i første ekstraomgang etter at frispark fra Olaug Tvedten.

Lyn var frekkest

Thorsnes har vunnet cupfinaler med Røa, Stabæk, Avaldsnes, LSK Kvinner og Vålerenga. Og hun har tapt noen. Nå skal 35-åringen ut i sin niende finale, mot Rosenborg på Ullevaal stadion 26. november.

Men i denne kampen skjedde det mye før sen ble avgjort.

Lyn gikk til pause med en velfortjent ledelse etter Kamilla Melgårds scoring. Hun erstattet toppscorer Anna Aahjem på topp, mens Elise Thorsnes er stoppervikar i Vålerenga. Hun opplevde marerittet da Melgård vant løpsduellen før hun vendte bort Thorsnes og satte ballen i bortre hjørne.

En real toppscorer-scoring.

Minuttet før hadde Jenny Røsholm Olsen satt ballen i tverrliggeren via Guro Petetrsens reddende fingrene.

Sjanser begge veier

Kamilla Melgård (foran) har akkurat sendt Lyn i ledelsen i semifinalen. (Terje Bendiksby/NTB)

Laget spilte klokt mot et VIF-lag som ville styre kampen, en der Lyns kontringer var vel så farlige.

Og rett før pause måtte VIF-keeper Guro Pettersen igjen ta fram en vrien redning da en ball var i ferd med å kile seg under tverrliggeren etter et cornertrekk.

På den andre siden hadde Mimmi Löfwenius misbrukt Vålerengas største sjanse og Lyn-keeper Kirvil Odden viste redninger fra øverste hylle.

Dette ville leve.

Enda mer liv ble det rett etter pause da Löfwenius ble elegant spilt helt fri, men denne gangen gikk avslutningen i stolperota og ut. Rett etterpå ble hun taklet rett foran Lyns innbytterbenk, og i dialogen sendte hun noen meldinger som ikke kvalifiserte henne for en jobb i diplomatiet.

Karina Sævik (t.h.) har akkurat scoret Vålerengas første utligning på Intility. (Terje Bendiksby/NTB)

Flott samarbeid

Svensken har mye energi og samarbeidet med Karina Sævik ga VIF utligningen. Löfwenius kom seg til dødlinja og la tilbake til Sævik som sto helt alene ved straffemerket og fikk tid til både å tenke og sikte. Da var også Kirvil Odden sjanseløs.

Da så denne kampen ut til å vippe VIFs vei. Lyns visitter ble færre, Kamilla Melgård forlot banen og VIFs VM-back Thea Bjelde fikk av gårde et herlig langskudd som smalt i stolpen.

Så da vi ventet på VIFs avgjørende scoring viste i stedet Lyn sin smarte frekkhet. I et av sine få angrep i omgangen lurte innbytter Miriam Mjåset begge VIFs midtstoppere, kom seg på baksiden av dem og fikk presset ballen også forbi Guro Pettersen. 1–2 mot spillets gang!

Den gleden varte i to minutter. Det flotte innlegget fra Selma Pettersen møtte enda en innbytter, VIFs Felicia Rogic perfekt og sendte ballen på volley opp i nettaket.

Kreftene ebbet ut

Da lå det vel i regien at Elise Thorsnes skulle stige fram i denne semifinalen. Tre minutter var spilt av første ekstraomgang da hun var på rett plass til rett tid inne i Lyns straffefelt.

Hun spilte hele kampen som midtstopper, men gikk fram på dødballene. Det var lurt. Faktisk helt avgjørende.

Lyn byttet mange spillere ettersom kreftene tok slutt. Miriam Mjåseth fikk en siste mulighet fem minutter før slutt, men hun fikk ikke noe saft i avslutningen.

Dette ble en kraftprøve for begge lagene. Lyn var uhyre nær sin første finale og kan være stolte over prestasjonen. Nå handler det for klubben å berge plassen i Toppserien.

---

FAKTA

NM semifinale kvinner lørdag:

Vålerenga – Lyn 3–2 eeo. (1-1, 2-2)

Intility Arena: Ca. 400 tilskuere.

Mål: 0–1 Kamilla Melgård (33), 1–1 Karina Sævik (65), 1–2 Miriam Mjåseth (77), 2–2 Felicia Rogic (79), 3–2 Elise Thorsnes (93).

Dommer: Marit Buhaug Folstad, Buvik, IL.

Øvrig semifinale: Rosenborg – LSK Kvinner 2–1 (0-0).

---

