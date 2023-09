Han er ubeseiret siden keeperbyttet i Vålerenga. Tilfeldig? - Ja!

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Det betyr seks strake kamper uten nederlag. Så kan vi jo legge til cupkampen i kvartfinalen mot Brann som han også sto, og som Vålerenga også vant.

Da må vi jo starte med det grunnleggende spørsmålet:

– Tilfeldig?

– Ja, og kanskje litt flaks, svarer Jacob Storevik beskjedent etter enda en lang treningsøkt med keeperkollegaene og trener Gjermund Østby som han kjenner fra tida på aldersbestemte landslag.

Les alt om Vålerenga her!

Bodø/Glimt to ganger

Så spørs det om den ubeseirede rekka fortsetter etter de to møtene med Bodø/Glimt som venter nå, først på Aspmyra i serien søndag, så i semifinalen i cupen på Intility Arena torsdag.

Trener Geir Bakke måtte ta noen grep etter at han overtok etter Dag-Eilev Fagermo og etter 2–3 tapet for Sandefjord 29. juli byttet han målvakt.

Ikke for å avskilte Magnus Sjøeng, men for å få en forandring.

Det er vanskelig å kritisere nå. Og Sjøeng tar opp kampen igjen og er kollega med Jacob Storevik på trening hver dag.

De akter å gjøre hverandre bedre.

[ Magnus Sjøeng vil kjempe seg tilbake ]

Ungt talent

– Statistikken står der, hva tenker du om den?

– Den er fin å ha, men den gjelder jo flere enn meg. Det er andre som har kommet inn i laget også. Hvor mye jeg har bidratt er jeg usikker på.

– Du har hatt en lang karrierevei?

– Ja, den har vært lang og jeg får vel betalt for å ha vært tålmodig. Jeg var et ungt talent og gikk jo til Rosenborg da jeg begynte på videregående skole. Men det var en vanskelig overgang fra junior til senior, det ble ikke spilletid der og jeg ble lånt ut. Så kom jeg et steg videre da jeg kom til Sandefjord. Jeg satt på benken der i ett år før jeg endelig fikk spille fast de tre neste årene. Det var en veldig fin tid, jeg utviklet meg masse. Og da var det perfekt at jeg kunne ta steget hit.

Jacob Storevik jubler etter at VIF har utlignet til 1-1 i Stavanger. (Carina Johansen/NTB)

– Du får betalt for tålmodigheten?

– Ja, jeg har kanskje litt unormal utvikling, men tålmodighet kan lønne seg. Jeg var nær å gi meg på veien, men jeg er selvfølgelig glad jeg fortsatte. Det har gått bra for min del, selv om det er en tøff sesong for klubben.

– Hvorfor ble du keeper fra start av?

– Faren min var keepertrener i Førde i 2. divisjon, så da ble jeg med på treningene der og så opp til dem som spilte på laget. Så da ville jeg også bli keeper.

– Andre forbilder?

– Internasjonalt har alltid Iker Casillas (127 kamper for Spania, 510 for Real Madrid) vært det store navnet.

[ VIF-spissens beskjed til fansen: – Dere kan regne med meg ]

Fått seg utdannelse

Ved siden av keepertilværelsen har 27-åringen sørget for å få seg utdannelse. Han har nettopp fullført en bachelorgrad i HR og personalledelse.

– Jeg har bevisst brukt dobbelt så lang tid på det som andre, men jeg fikk levert oppgaven og fullført studiet i juni, forteller han.

Det opplever han som en trygghet. Men keepere kan holde på lenge, det viser historien.

– Tilbake til statistikken, mange frykter den ryker i de to kampene mot Bodø/Glimt?

– Det er alltid tøft å møte dem. Men jeg har hatt noen gode opplevelser der oppe med Sandefjord. Det var alltid jevne kamper. Men det er gøy å møte gode lag og jeg tror vi hever oss mot de beste lagene. Da skal vi ikke skal ta kontroll på kampen hele veien, vi kan slå nedenfra, det passer oss godt, sier Storevik og minner om at Vålerenga kom hjem med poeng fra vanskelige bortekamper mot Molde og Viking.

– Og så blir det kanskje keeperbytte i cupkampen mot Bodø/Glimt, hvis dere skal følge gamle prinsipper?

– Det har jeg ikke hørt noe om. Jeg vil gjerne spille alle kamper, jeg!, avslutter han.

[ Strandberg tordner: – De får ikke vise seg her igjen ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

---

FAKTA

Navn: Jacob Storevik

Født: 29. juli 1996 (27 år)

Klubber: Florø (2012), Rosenborg (2012-15, 0 kamper), Levanger (2015-16). Florø (2016-18), Sandefjord (2019-22), Vålerenga (2023-)

Landskamper: 9 på aldersbestemte landslag. (U15, 16, 17, 18, 19)

Aktuell: Har overtatt plassen som 1. keeper i Vålerenga.

---