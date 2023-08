Trøblete situasjon for VIF-keeper Sjøeng: – Går en liten faen i meg

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Magnus Sjøeng ble før lørdagens seier mot Strømsgodset henvist til benken etter å ha vært førstekeeper for Vålerenga i ett år. Etter fredagens trening å dømme blir han også henvist til benken mot Haugesund. Sjøeng innrømmer at det ikke er ideell situasjon å være i.

– Det er ikke optimalt for min del å bli satt på benken. Jeg fikk jo spille ett år som førstekeeper, før jeg nå blir benket. Det er selvfølgelig ganske kjipt for meg personlig, men jeg må bare se det lengre løpet og prøve å se positiv på sesongen, sier Sjøeng og fortsetter:

– Nå blir det gode muligheter for å trene og utvikle meg enda mer. Nå trenger jeg ikke å tenke på at jeg må være forberedt til å spille kamp i helga, slik at jeg kan pushe enda mer på treningsøktene og trene to-tre ganger om dagen. I tillegg får jeg kjent litt på det nederlaget det er mentalt sett å bli satt litt ut av laget, slik at om det skjer senere i karrieren vet jeg hva jeg skal gjøre i en lignende situasjon, forteller VIF-keeperen.

Bruker situasjonen til motivasjon

21-åringen er mer enn villig til å legge ned jobben for å ta tilbake førstekeeperplassen.

– Det er kanskje rart å si, men situasjonen motiverer meg til å bli enda bedre og trene enda hardere. Det går en liten faen i meg som ønsker å motbevise treneren om at jeg ikke skal sitte på benken. Jeg har fått ganske god motivasjon nå, og skal ta tilbake den plassen på laget, slår Sjøeng fast.

Beskjeden keepertalentet har fått fra trenerteamet som grunnlag for vrakingen, er han selv ikke enig i.

– Trenerteamet har sagt at det kan ha vært litt tøft mentalt å slippe inn så mange mål for en så ung keeper, og i tillegg at det kan være mentalt tungt for en ung keeper at vi ligger der vi ligger på tabellen. Det er jeg selv ikke enig i, men det er det trener Bakke sier, så da må jeg bare jobbe ut fra det, sier Sjøeng.

Geir Bakke hadde følgende å si om vrakingen av keepertalentet.

– Vi har sluppet inn for mye mål i det siste. Det er lagets feil, og ikke keeperen i seg selv, men vi har to gode keepere. Sjøeng har vært førstekeeper og er ung. Noen ganger når laget er inne i en dårlig periode, kan det være lurt å få inn litt mer rutine og kunne slå litt nedenfra igjen, forteller Bakke.

Magnus Sjøeng på fredagens trening (Sebastian Grendar)

Unner Storevik alt godt

Når man får se Sjøeng tilbake i Vålerenga-målet er med andre ord uvisst.

– Sånn jeg har forstått det, er denne situasjonen på ubestemt tid. Så det kan gå en dag, en uke eller ett år eller hva det enn blir. Derfor må jeg bare ta det dag for dag, gjøre mitt beste, og så får vi se hva som skjer, sier han og fortsetter:

– Jeg trener utrolig mye, og har nå lagt om til to-tre økter hver dag for å ta tilbake plassen. Når jeg kommer på trening må jeg være 100 prosent til stede hele tiden og krige alt jeg kan for å ta tilbake plassen, sier han.

Da Vålerenga først byttet keeper kom også den første seieren på lenge. Det er noe Sjøeng unner både laget og Jacob Storevik.

– Det er ikke sånn at jeg føler det var kjipt at når seieren først kom, så var det Storevik som sto bakerst. Selv om vi er keepere og individualister, er vi en del av et lag, så det er utrolig viktig for meg at Vålerenga gjør det best mulig. Uavhengig om det er med meg på laget eller ikke, men selvfølgelig er det kjipt å ikke kunne være med og bidra til at laget tar poeng. Men så lenge vi gjør det, er det det viktigste, sier Sjøeng.

Forventer en tøff kamp

Søndag er det Haugesund som kommer på besøk, og da skal Vålerenga prøve å vinne hjemme for første gang siden 16. mai. VIF-trener Geir Bakke forventer en tøff batalje.

– Haugesund er et godt lag. Om du ikke er 100 prosent skjerpa mot Haugesund, da får du ingenting ut av kampen. De har riktignok tapt en del kamper i år, men kampene de har tapt har de som regel tapt kun med et mål. Det er ikke et lag som lar seg bli diktert, og de er ganske gode på å bruke hele banens lengde og bredde. De er et bra eliteserielag som kunne hatt mer poeng med litt marginer med seg, forteller Bakke.

Derfor må også Vålerenga spille på sine styrker, for å få med seg et godt resultat.

– Vi skal være så aktive som mulig. Da jeg snakker om styrkene våre, snakker jeg stort sett med ball. Som jeg har sagt veldig mange ganger er laget rigga for å spille offensiv fotball, samtidig som vi må bli bedre defensivt. Vi må ikke forsømme det som skal være styrkene våre, og det er at vi på hjemmebane må spille kampene på våre premisser. Det handler om å komme seg inn og rundt dem, og få dem lave nok uten at vi selv blir passive, sier Vålerenga-treneren.

Han melder om bortimot full tropp til kamp søndag.

– Sånn det ser ut nå er det kun det at vi må se an hvordan skaden til Bjørdal oppfører seg etter trening. Han fikk en liten blødning på baksiden av låret under kampen mot Strømsgodset, så det må vi se an om blir bra nok til at han kan spille på søndag, sier Bakke.

På formasjonsøkta fredag ble Martin Kreuzriegler brukt på førstelaget til fordel for Alexander Hammer Kjelsen. Samtidig var også Magnus Bech Riisnæs skjøvet inn i banen, og Vegar Eggen Hedenstad kommet tilbake på vingbacken. Det blir trolig valget om Henrik Bjørdal ikke blir klar til kamp.

Geir Bakke forventer en tøff kamp mot Haugesund (Sebastian Grendar)