Strandberg tordner: – De får ikke vise seg her igjen

VALLE (Dagsavisen): I klubbens egen podkast torsdag fortalte unggutten Dicko Eng om rasistiske meldinger fra egne supportere. Før og under kampen mot Aalesund søndag fikk Dicko Eng støtte fra både klubb, spillere og supportere på tribunen.

– Det var den viktigste kampen som ble tatt her i dag, for det er helt forbanna utrolig at vi ikke har kommet lenger i Norge i 2023 enn det, sier Strandberg til Dagsavisen.

Eliteserien fotball 2023: VIF - Aalesund Vålerenga ikledd Mot Rasisme-drakter før eliteseriekampen i fotball mellom Vålerenga og Aalesund på Intility Arena søndag. (Lise Åserud/NTB)

Vil ha utestengelser

– Men det har vi tydeligvis ikke, så det er en jobb vi må ta. Jeg forventer at klubben tar de grepene som må til. Vi må finne ut hvem som står bak, og så utestenge dem fra stadion for evig og alltid. For det vil ikke aksepteres at de viser seg her igjen, tordner VIF-kapteinen.

Jacob Dicko Eng har opplevd rasisme fra sine egne supportere. (Rodrigo Freitas/NTB)

Han er opptatt av å ta vare på unggutten, som selv ikke snakket med pressen etter kampslutt – klubben ønsket å skjerme ham.

– Jeg har snakket med Dicko, og han har vist meg meldingene han har fått. Han vet at vi har ryggen hans, alle sammen. Men han har hatt det tøft. Mange, pressen inkludert, har vært ute og kritisert ham for sesongen i år kontra i fjor. Men det er mange ting folk ikke vet som ligger bak. Vi har våre liv på siden også, ikke sant, sier Strandberg.

Tror på Dicko-opptur

– Dicko har hatt det jævlig tøft. Det har ingen visst noe om. Folk har kritisert ham for prestasjonene, men det er tøft for en ung gutt å stå i noe sånt. Vi er vanlige mennesker, vi også, minner kapteinen om.

Nå satser han på at Dicko Eng kan vise seg fra sin beste side i fortsettelsen.

– Dicko ser litt «freshere» og bedre ut. Han har mer overskudd. Jeg er sikker på at vi har masse positivt i vente fra ham. Så vet han også at vi tar vare på ham så godt som mulig, sier Strandberg.

