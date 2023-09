Ekstremt viktig, Vålerenga

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Én fattig hjemmetriumf var fasit for VIF før avspark mot tabelljumbo Aalesund. Før kampstart understreket Vålerenga-profilen Henrik Bjørdal til Dagsavisen hvor viktig det er å slå lagene som ligger rundt VIF i bunnstriden i Eliteserien.

«Hjemmespøkelset» har vært et kjempeproblem denne sesongen, både for Dag-Eilev Fagermo og etterfølger Geir Bakke. Og det så ikke lyst ut da «tangotrøyene» utnyttet en kjempetabbe av VIF-forsvaret etter et knapt kvarter på Intility søndag. Skulle det gå galt igjen? Skulle nervene kneble vertene?

Nei, var svaret – heldigvis for Bakke og hans VIF-mannskap. Andrej Ilic (2) og Elias Kristoffersen Hagen sørget for det.

Trepoengeren var viktig også med tanke på kampprogrammet. Tøffe utfordringer som Bodø/Glimt, Brann, Lillestrøm og Rosenborg venter – og ikke minst den viktige bortematchen mot Sandefjord, et lag som også kjemper med nebb og klør for å klatre opp fra bunnstriden. Å parkere Aalesund nederst var heller ingen ulempe for VIF, selv om AaFK var delvis akterutseilt også før søndagens match.

Viktig for både Vålerenga og spilleren selv, Andrej Ilic, var det at spissen åpnet målkontoen i serien. Det begynner å bli en stund siden VIF har hatt en målgarantist på topp, selv om Seedy Jatta viste lovende takter før han ble solgt til Sturm Graz i sommervinduet. Klarer Ilic å bidra stabilt i målprotokollen nå på senhøsten, kan han være nøkkelen til å løfte Vålerenga opp fra sumpen.

Nå venter et gulljagende Bodø/Glimt i både serie og cup. Der har Ilic, Geir Bakke og resten av VIF ingenting å tape. Nå kan skuldrene senkes litt, selv om mye arbeid gjenstår i jakten på fornyet eliteseriekontrakt.

---

Kampfakta

Fotball, Eliteserien menn

Vålerenga – Aalesund 3-1 (1-1)

Intility Arena

Mål: 0-1 Martin Ramsland (13), 1-1 Andrej Ilic (17), 2-1 Elias Kristoffersen Hagen (50), 3-1 Ilic (54)

Gult kort: Henrik Melland, Aalesund.

Dommer: Kai Erik Steen

Vålerenga (3-4-3): Jacob Storevik – Aleksander Hammer Kjelsen (Martin Kreuzriegler fra 46.), Stefan Strandberg, Eneo Bitri – Christian Dahle Borchgrevink, Petter Strand, Elias Hagen, Henrik Bjørdal (Simen Juklerød fra 82.), Magnus Bech Riisnæs – Mohamed Ofkir (Torgeir Børven fra 82.), Andrej Ilic (Jacob Dicko Eng fra 90.)

---

